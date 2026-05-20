La ruta verde marítima Santander-Reino Unido ahorraría 18 millones de euros, según un estudio

Presentación del estudio - EMBAJADA BRITÁNICA

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las rutas marítimas entre Santander y el Reino Unido pueden descarbonizarse de forma técnica y económicamente viable a través de un corredor marítimo verde que supondría una reducción de emisiones de hasta un 68% e implicaría un ahorro económico de hasta 18 millones de euros.

Así lo concluye el informe elaborado por la consultora independiente Ricardo PLC y comisionado por la embajada británica en Madrid, 'Exploring the potential to establish a green shipping corridor between Santander and UK ports' ('Explorando el potencial de establecer un corredor verde entre los puertos de Santander y el Reino Unido').

El estudio se ha presentado este miércoles en el puerto de Santander por Sarah Cowley, ministra consejera de la embajada británica, que ha destacado que el Reino Unido "está firmemente comprometido con la descarbonización del sector marítimo". "Nuestra Estrategia de Descarbonización Marítima establece una hoja de ruta clara y ambiciosa: reducir las emisiones del sector en al menos un 30% de aquí a 2030, y un 80% para 2040", ha señalado.

En este contexto, ha afirmado que los corredores verdes tienen "un papel clave" porque no son solo rutas marítimas descarbonizadas, sino también plataformas de cooperación internacional que permiten concentrar inversiones, acelerar la innovación y generar escala en el uso de combustibles y tecnologías limpias.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ha agradecido al equipo de la embajada la elección del puerto de Santander para llevar a cabo este análisis y "trabajar conjuntamente para el establecimiento de corredores verdes marítimos entre España y Reino Unido".

También ha reconocido la implicación de los distintos operadores en la elaboración del estudio.

DOS POSIBLES RUTAS A EXAMEN

El estudio analiza dos rutas: la ro-ro (es decir, buques en los que los vehículos embarcan y desembarcan por su propio medio) Santander-Pasajes-Portbury, y la de contenedores Santander-Dublín-Liverpool.

En la ruta ro-ro, operar con combustible bio-GNL conllevaría un coste estimado de 382 millones de euros acumulados hasta 2050 frente a los 400 millones de hacerlo con combustibles fósiles; es decir, la opción limpia supondría un ahorro de 18 millones derivado de evitar sanciones regulatorias europeas crecientes, expone el estudio.

Hasta 2050, la regulación europea y los marcos de la OMI impondrán penalizaciones progresivamente más elevadas sobre los combustibles fósiles. Por ello, este informe sostiene que la transición al bio-GNL no solo reduce emisiones hasta un 68%, sino que es la opción más rentable a largo plazo en ambas rutas.

En el informe también se analizan las consecuencias económicas y medioambientales derivadas del uso de seis tipos distintos de combustible.

Con estos parámetros, el estudio llega a la conclusión de que el bio-GNL es el ideal para ambas rutas por tres razones: es el que más emisiones reduce entre las opciones técnicamente viables en la actualidad, es el más económico a largo plazo teniendo en cuenta las penalizaciones regulatorias, y Santander ya lo suministra desde 2024, lo que le da ventaja inmediata sobre los demás puertos del corredor.

Entre las conclusiones que arroja el informe destaca la recomendación de iniciar un estudio completo de viabilidad del corredor verde para los próximos dos años e impulsar un diálogo formal con operadores y puertos del Reino Unido e Irlanda.

UN COMPROMISO DE AMBOS PAÍSES

El desarrollo de este estudio se enmarca en el acuerdo de entendimiento firmado entre España y el Reino Unido para apoyar el establecimiento de corredores marítimos verdes entre ambos países, siguiendo los compromisos adquiridos.

El objetivo de ambos países es crear rutas marítimas de cero emisiones que conecten puertos españoles y británicos, maximizando la descarbonización del transporte marítimo.

El puerto de Santander es líder en movimiento de mercancía rodada, número de unidades de transporte intermodal y tasa de intermodalidad ferroportuaria dentro de la fachada norte española, además de contar con conexiones marítimas regulares para tráfico rodado con Reino Unido y una terminal de contenedores, que se encuentra entre las diez primeras del Sistema Portuario Español por volumen de tráfico.

Según Díaz, estas cifras "nos hacen idóneos" para establecer corredores verdes Santander-Reino Unido, que se complementaría, además, con una autopista ferroviaria entre el puerto de Santander y Madrid con el objetivo de "consolidar un modelo sostenible de movilidad de mercancías de largo recorrido".