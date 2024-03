Salud asegura que las OPE se resolverán a tiempo para no perder los fondos europeos

Señala que el plan infraestructuras para mejorar los consultorios es "un objetivo de legislatura": "No podemos hacerlo en uno ni dos años"



SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha asegurado que la oferta de empleo público (OPE) de plazas sanitarias pendiente de resolver llegará a tiempo para poder recibir los fondos europeos a los que está sujeta, esto es, antes del 31 de diciembre.

Pascual (PP) ha señalado que las oposiciones y concursos de méritos ya están terminados y que todo lo que impide que puedan resolverse es un programa informático que implantó el anterior Gobierno (PRC-PSOE) y que "no funciona", pero espera que la empresa que lo está desarrollando "cumpla su promesa" de solucionarlo este mes.

Así, espera poder resolver en abril en concurso abierto y permanente, mientras que la OPE extraordinaria, que afecta al proceso de estabilización, estará para final de año.

"Claro que vamos a llegar por responsabilidad", porque "Cantabria no se puede permitir el lujo de no llegar", ha dicho el consejero, añadiendo que se ha diseñado una alternativa por si no se solucionara el problema informático que consiste en "hacerlo a mano", aunque confía en que no será necesario. "Tengan la seguridad de que, salir, va a salir".

Pascual se ha pronunciado así en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que el PSOE, y en concreto el diputado y exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera, le ha formulado varias preguntas sobre la resolución de las OPE, lamentando que van "lentos, dormidos en los laureles".

El 'popular' ha respondido al socialista que "si las convocatorias no se resuelven -que se van a resolver-, el asunto tiene un nombre: Raúl Pesquera", al que ha acusado de "mentir" por decir que el programa funcionaba cuando dejó la Consejería, algo que ha reiterado hoy.

CONVOCATORIA PARA EL HOSPITAL DE LAREDO

Pascual también ha vuelto a referirse en el Pleno al concurso que su departamento prevé lanzar para cubrir puestos en el Hospital de Laredo, acerca del que le ha preguntado Pesquera después de que avanzara en el Parlamento que sería "especial" o "distinta".

En este sentido, ha indicado que, con el objetivo de crear una bolsa de profesionales, se intentará hacer los puestos atractivos para los sanitarios de Cantabria y también atraer a los de otras comunidades, pues los de aquí "sacan la oposición y cuando les toca ir a Laredo no toman posesión, prefieren quedarse interinos" en los hospitales de Valdecilla o Sierrallana.

Esta convocatoria se está "terminando de negociar en la mesa sectorial, ha dicho Pascual, invitando al exconsejero a "tomar nota": "Negociando. No como otros, imponiendo", le ha reprochado.

CONSULTORIOS RURALES

Por otro lado, el titular de Salud ha respondido a otras preguntas del PRC, que le ha cuestionado cómo se está desarrollando el Plan de infraestructuras que el consejero anunció en noviembre que iba a poner en marcha para mejorar los consultorios rurales.

En este punto, Pascual ha aclarado que es "un objetivo de legislatura" y que "la demanda es tan grande que no vamos a poder hacerlo en uno ni en dos años". Eso sí, este año se va a empezar con algunas actuaciones, entre las que ha citado la dotación de servicios de voz, equipos informáticos o mobiliario.

"Evidentemente en este año no vamos a poder atender todas las peticiones que nos han hecho los alcaldes, es imposible", ha dicho el consejero, ante lo que la diputada regionalista Paula Fernández le ha respondido que el Gobierno del PP está "creando expectativas que luego no se pueden cumplir", como el pacto sanitario que en campaña prometió tener en los primeros 100 días de legislatura.

Fernández se ha quejado nuevamente de la falta de médicos en los consultorios y ha recordado que el 17 de marzo se cumplen ocho meses sin facultativo en Penagos.