Salud avisa del "importante impacto de la huelga: Está erosionando gravemente las listas de espera"

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha advertido del "importante" impacto asistencial de la huelga de médicos, por la cancelación de pruebas, "muchas" consultas y "muchísima" actividad quirúrgica, lo que "está erosionando gravemente las listas de espera".

"Lo importante no es tanto el porcentaje de médicos que están en huelga, sino el impacto asistencial que tiene" y que "está siendo importante", ha reconocido Pascual este miércoles a preguntas de los periodistas sobre el seguimiento e incidencia del paro médico.

Su departamento ha cifrado el seguimiento de la huelga en esta segunda jornada en un 32,75 por ciento (dos puntos menos que el martes), mientras que el Sindicato Médico eleva hasta el 75% el respaldo de profesionales a la convocatoria contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

El consejero ha precisado sobre ese seguimiento que hay variaciones según los centros y hospitales, de modo que en algunos "es más importante" que en otros, caso del comarcal Sierrallana de Torrelavega, "y menos" en el de Laredo.

Mientras, ha apuntado, en Atención Primaria el porcentaje de médicos que han decidido no ir a trabajar el segundo de los cuatro días de huelga "sigue el ritmo normal" de la primera jornada y se sitúa en torno al 35%-36%.

Pero el responsable regional de Salud ha remarcado que "lo realmente importante de esta huelga es el impacto asistencial, no el número de profesionales" que la hacen.

"ÍNFIMO" INCREMENTO DE SERVICIOS MÍNIMOS

En cuanto a los servicios mínimos fijados entre la administración y el comité de huelga y criticados por sindicatos, el consejero ha justificado el incremento "ínfimo", inferior al 2%, en algunos servicios y especialidades debido a que la convocatoria de cuatro días se produce entre el puente de diciembre y el fin de semana, lo que suma nueve días seguidos en los que la actividad asistencial "se va a ver alterada".

Así, mientras los sindicatos "querían el mismo decreto de servicios mínimos" que en la huelga anterior, de un día de duración, la Administración "entendía que no" podía ser así y que "había que aumentar un poquito" dichos servicios, incremento que ha sido "mínimo" y que ha afectado a especialidades como Pediatría, donde "no es lo mismo estar un día sin pediatra que estar nueve días" sin él, ha concluido Pascual.