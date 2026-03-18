Salud cifra en un 22,6% el seguimiento de la huelga de médicos este miércoles en Cantabria

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento en el tercer día de la semana de huelga de médicos convocada a nivel nacional ha sido del 22,6 por ciento en Cantabria en el turno de mañana, y ha caído al 7,87% en el de tarde, según datos de la Consejería de Salud.

Así, esta cifra aportada por este departamento supera el seguimiento del turno de mañana que ha tenido hasta ahora en la región la huelga convocada en toda España contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que se situó el lunes en un 21,25% y en un 21,85% el martes. Sin embargo, el turno de tarde ha bajado respecto al lunes (8,04%) y ha superado al del martes (6,14%).

Asimismo, va en el línea de la anterior semana de huelga de febrero que rondó el 20% de lunes a viernes. En concreto, al terminar la semana de paro --que fue la del 16 al 20 de febrero-- la cifra media de seguimiento de los cinco días que ofreció la Consejería fue del 22,24%.

Mientras, el Sindicato Médico de Cantabria ha estimado que el seguimiento de la huelga ha rondado durante esta semana el 60-65% en Atención Primaria y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.