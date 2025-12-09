Salud cifra en un 35% el seguimiento de la huelga de los médicos, "con bastante impacto asistencial"

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado en un 35,02 por ciento el seguimiento en el primer día huelga de médicos para exigir un Estatuto Marco propio para la profesión, un paro que está transcurriendo hasta el momento "sin incidentes, pero con bastante impacto asistencial" ya que ha obligado a suspender actividad.

Según datos del Ejecutivo, han secundado este primer día de huelga, de los cuatro convocados (hasta el viernes 12, incluido), 774 de los 2.211 médicos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Por su parte, desde el Sindicato Médico se ha resaltado que la huelga, unida a las vacaciones de "muchos" profesionales durante estos días y las bajas, han dejado "prácticamente vacíos" de facultativos los centros de salud, mientras que en los hospitales se ha notado una caída de la actividad.

Según ha explicado su vicepresidente, Santiago Raba, en declaraciones a Europa Press, en Valdecilla hay "poco movimiento" y en algunas especialidades, como traumatología, las intervenciones quirúrgicas se ciñen solo a los servicios mínimos.

Y en el hospital de Sierrallana, en Torrelavega, no hay casi actividad en consultas externas mientras las urgencias están "saturadas".

DATOS DE SEGUIMIENTO POR GERENCIAS

Según los datos de seguimiento por gerencias facilitados desde la Consejería, en Atención Primaria han secundado la huelga 212 efectivos, el 42,15% del total de la plantilla.

Y respecto a los hospitales, en Valdecilla han hecho huelga 416 de los 1.330 que hay en plantilla, lo que supone un 31,28%; en Sierrallana-Tres Mares el porcentaje de seguimiento es del 42,48% (96 de 226), y en el Comarcal de Laredo del 32,89% (50 de 152).

En un comunicado, la Consejería ha lamentado los "inconvenientes" que el ejercicio del derecho de huelga de los profesionales cántabros contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad haya podido causar en la asistencia sanitaria.

Además, "siente profundamente" el "trastorno" que hayan podido sufrir los ciudadanos a los que se les ha suspendido la actividad, "debido a la imposibilidad de conocer previamente el impacto de la huelga".

Salud ha censurado que el borrador del Estatuto Marco ha sido impulsado por el Ministerio de Sanidad "sin diálogo, consenso, ni rigor" y tiene como "único éxito" haber conseguido unir a todo el sector sanitario en su contra.

En este sentido, el consejero del ramo, César Pascual (PP), ha subrayado que lo que debería hacer el Ejecutivo "es iniciar, desde cero, una reforma seria y consensuada del Estatuto Marco, basada en una verdadera mesa de diálogo con comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas".

Además, ha reclamado que el texto debe contar con memoria técnica, jurídica y económica para que ese Estatuto tenga una financiación "realista y garantizada en unos Presupuestos Generales del Estado".

Para ello, Pascual ve necesaria la implicación, no solo del Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de actuar "por su cuenta y riesgo todo este tiempo", sino también de los de Hacienda y Función Pública, que han de dotar de recursos económicos y humanos a las propuestas del futuro Estatuto Marco.

Pascual considera que este borrador "solo está generando conflicto" en el sector y no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario" y "no aborda ni la falta de personal, ni mejoras necesarias en las condiciones laborales de los profesionales, ni la financiación estable que el Sistema Nacional de Salud necesita", por citar solo algunas de ellas.

Además, ha lamentado las próximas convocatorias de huelgas, "una mala noticia para los ciudadanos", que provocan cancelaciones, retrasos y listas de espera, fruto de la "política irresponsable y sectaria" del Gobierno estatal.

"Se está poniendo en jaque a la sanidad pública, al tiempo que se pierde una oportunidad histórica para reforzar el sistema sanitario y construir una sanidad más fuerte, con profesionales más respetados y reformas viables", ha lamentado.

Además, el consejero ha defendido que cualquier reforma del Estatuto Marco, ha de estar basada en "diálogo y consenso" y no en "conflicto y propaganda".