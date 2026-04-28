Salud cifra el seguimiento de la huelga médica en un 19,39% por la mañana y un 9% por la tarde frente al 70% del SM

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la segunda jornada de huelga médica de esta semana en un 19,39 por ciento por la mañana y un 9,01% por la tarde, mientras que el Sindicato Médico de la comunidad lo ha calculado en un 70%, según ha informado a esta agencia.

Se trata del segundo día de la tercera semana de paros en lo que va de año para reclamar un Estatuto Marco propio para este colectivo profesional.

Estas cifras son muy parecidas a las que ofrecieron ayer tanto la Consejería, que las situó en torno al 20%; como la organización sindical convocante, que estimó el seguimiento entre un 60-70%.

Según la misma, este martes el seguimiento en Atención Primaria ha sido de un 23%; mientras que en los hospitales de Valdecilla y Sierrallana ha sido de aproximadamente un 70% y en el de Laredo de un 60%.

La semana de huelga médica en todo el país comenzó este lunes y se prolongará hasta el próximo jueves 30. Es la tercera de las cinco que el Comité de Huelga tiene previstas hasta junio, en caso de que de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.