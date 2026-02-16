Salud cifra el seguimiento de la huelga médica entre el 19,6 y el 8,9% pero advierte de su impacto asistencial

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha cifrado el seguimiento del paro en el primer día de huelga médica en un 19,6% por la mañana y un 8,9% por la tarde, en una jornada que ha transcurrido "sin incidentes".

Sin embargo, Salud ha indicado que "el impacto asistencial ha sido mucho más importante que lo que dichos porcentajes puedan reflejar", en línea con las manifestaciones realizadas esta mañana por el Sindicato Médico, como también los porcentajes, que el órgano sindical ya advirtió que serían menores que los de diciembre debido a los permisos acumulados, que los médicos tienen para coger hasta el 28 de febrero, y que muchos han aprovechado a hacerlo estos días, coincidiendo con la semana no lectiva.

La Consejería ha precisado que, si bien la actividad de urgencias y la asistencia a procesos prioritarios no demorables, como los oncológicos, se ha mantenido al 100%, el resto de la actividad asistencial se ha visto afectada, especialmente la quirúrgica.

Por su parte, el Sindicato Médico estimaba esta mañana un seguimiento "masivo" en Cantabria de esta primera jornada de huelga médica convocada en toda España durante toda la semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad --que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación-- y para exigir un texto propio para el colectivo.

Según informaron a Europa Press fuentes del Sindicato Médico, su "impresión" era que la afección de la huelga sería similar a la registrada durante la última, el pasado diciembre, y con un "seguimiento masivo" sobre todo en las áreas quirúrgicas de los hospitales, "donde solo se está haciendo lo urgente o indemorable", y también "un gran seguimiento" en consultas externas, en Atención Especializada.

Mientras que éste era "un poquito más irregular" en Atención Primaria, donde "hay centros que los que está parando todo el mundo y hay centros que están parando la mitad o menos", lo que ya sucedió en convocatorias anteriores.

En la huelga de diciembre, el Sindicato Médico cifró el seguimiento en un 75% de media, frente al 35% de la Consejería.