Salud contratará dos matronas "a corto plazo" y reordenará el servicio para ajustar los refuerzos en zonas tensionadas

Salud contratará dos matronas más "a corto plazo" y reordenará el servicio "redimensionar la sobrecarga" - ASOCIACIÓM CÁNTABRA DE MATRONAS

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha avanzado en el Pleno del Parlamento de Cantabria la intención del Gobierno de Cantabria de contratar a dos matronas "a corto plazo" para reforzar el servicio y que para 2027 la Consejería buscará la forma de redistribuir el presupuesto para incorporar más "si podemos".

De esta forma, pretende ampliar la plantilla de 38 matronas con las que cuenta el Servicio Cántabro de Salud (SCS), entre el área de Santander (18), Torrelavega-Reinosa (11) y Laredo (9).

Además, ha avanzado que la Gerencia de Atención Primaria va a reordenar la actividad y ajustar los refuerzos en zonas tensionadas, como Vargas, Tanos y Santoña, para "redimensionar la sobrecarga" del servicio.

En esta línea, el consejero ha asegurado que la situación de las matronas "va a mejorar" cuando se apruebe el programa de absorción de demanda, pendiente de que la Consejería encuentre la fórmula para implementarlo, ya que conlleva una consignación presupuestaria que estaba contemplada en el proyecto presupuestario para 2026, rechazado por el Parlamento.

Así lo ha manifestado en respuesta a una interpelación socialista relativa a la situación de las matronas, en el marco de las reivindicaciones de este colectivo, que se ha concentrado frente a las puertas de la Cámara regional, media hora antes de esta interpelación, para reclamar más personal y proporcionar así una atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las etapas de la vida.

Asimismo, Pascual ha criticado al anterior consejero, el socialista Raúl Pesquera, por "abandonar" a las matronas, "saturar los cupos", dejar sin bolsa de reserva el sistema, "ignorar el mapa rural" y "congelar la plantilla".

Por su parte, el socialista ha denunciado ratios "desproporcionados" en ciertas áreas de la región; su impacto sobre la calidad asistencial y sobre la equidad territorial, con la "diferencia en el trato a los ciudadanos según el lugar donde residan"; y, por último, la "importancia de invertir en prevención".