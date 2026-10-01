Salud establecerá sinergias con la Fundación Pasqual Maragall para avanzar en la investigación del Alzheimer

Archivo - Un científico manipula elementos en una nevera de un laboratorio - FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL - Archivo

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y la Fundación Pasqual Maragall (FPM) para la investigación sobre el Alzheimer establecerán una estrategia de colaboración y sinergias que permitan avanzar en la investigación de la enfermedad.

Así lo ha avanzado el consejero del área, César Pascual, durante la visita este miércoles al centro de investigación BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), donde ha tenido la ocasión de conocer de primera mano los principales proyectos y líneas de investigación que desarrolla la FPM.

Durante el encuentro, además de un recorrido por las instalaciones del centro se han abordado las distintas estrategias de mecenazgo de la FPM y cómo se podrían aplicar en Cantabria, vinculadas al nuevo Parque de Innovación en Salud, ha informado el Gobierno.

La reunión y posterior visita ha servido también para ahondar en las diferentes áreas de investigación abiertas para comprender mejor los factores de riesgo del Alzheimer y avanzar en su detección precoz.

Además, el consejero ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad las distintas iniciativas sociales y de sensibilización que desarrolla la FPM para acompañar a las personas afectadas y a sus familias y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Han acompañado a Pascual el director general de la FPM y del BBRC, Arcadi Navarro, y la directora adjunta, Glòria Oliver, si bien, durante la visita, el titular de Salud también ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con la presidenta de la Fundación, Cristina Maragall; el gerente de la Fundación y del BBRC, Joan Vives; el director de Relaciones con el Sistema de Salud, Josep Maria Argimon; y la directora del Área de Captación de Fondos, Líria Fuentes.

Tras el encuentro, la visita ha continuado con un recorrido por el laboratorio de biomarcadores en fluidos, la sala de resonancia magnética dedicada a la investigación en neuroimagen y los espacios donde se desarrollan los estudios de investigación clínica.