Salud estudia vías de colaboración para reparar el consultorio médico de Cueto

El consejero de Salud, César Pascual, visita el consultorio médico de Cueto. - EMMA PORTILLO/GOBEIRNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) estudiarán posibles vías de colaboración con la Asociación de Vecinos de Cueto para, "a la mayor brevedad posible", reparar y reabrir el consultorio de la zona, después de que el pasado viernes se desplomara parte del tejado del inmueble, dañado por los temporales de este invierno.

Así se lo ha trasladado el consejero de Salud, César Pascual, este viernes a miembros de la Asociación de Vecinos de Cueto, propietaria del edificio, en la visita que ha realizado a las instalaciones del consultorio médico, que permanece cerrado tras el incidente, y cuyos pacientes y consultas se han trasladado temporalmente al Centro de Salud Sardinero.

Pascual ha señalado que van a buscar "la fórmula" para establecer vías de colaboración que ayuden a reparar la infraestructura, ya que la asociación "carece de medios" para acometer la obra del tejado, y la administración, al ser de titularidad privada, no puede intervenir de oficio.

Así, además de una reunión con la Subdirección de Gestión de Infraestructuras del SCS para coordinar el proceso, los servicios técnicos del propio SCS emitirán un informe, "que es preceptivo", para valorar el alcance de los daños y las posibles soluciones.

A partir de ahí, el titular de Salud ha garantizado que "canalizarán administrativamente la ayuda para su reparación", sin precisar cuál será, dado que "aun hay que analizar los mecanismos legales para hacerla efectiva".

Pascual ha indicado que el objetivo de la Consejería es reparar y recuperar la actividad "cuanto antes" en el consultorio de Cueto, un centro "histórico" que reabrió al público en 2014 y que ofrece una asistencia sanitaria "de proximidad" y "de calidad", especialmente a la población de edad más avanzada.

El centro, además de una consulta de medicina familiar y comunitaria, así como de enfermería, dispone de una sala de curas, sala de espera, almacén y servicios adaptados.