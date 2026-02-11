Salud multa con 66.001 euros a un protésico dental por fabricar e importar productos sin licencia

Archivo - Implante dental.-ARCHIVO - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / CREVIS2 - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha impuesto una multa de 66.001 euros a un protésico dental por fabricar, esterilizar e importar productos sin licencia, entre otros motivos.

En concreto, la resolución de la Consejería, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) al adquirir firmeza en la vía administrativa, recogida por Europa Press, considera que el profesional ha cometido varias infracciones graves, previstas en diferentes artículos de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

En detalle, apunta a que este protésico dental fabricó, agrupó y esterilizó productos sin licencia sanitaria previa de funcionamiento de la instalación, así como que importó productos sin tampoco contar con la licencia de establecimiento.

A ello suma que no mantuvo a disposición de las autoridades la documentación perceptiva en el tiempo señalado, además de negarse a facilitarla a Sanidad.

También había fabricado productos sanitarios a medida sin contar con la prescripción escrita por un facultativo.