Salud niega colapso pese a la "tensión" por el turismo: "Se han incorporado más profesionales que nunca"

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SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha negado que exista un "colapso sanitario", como sostiene la diputada regionalista Paula Fernández, si bien ha reconocido que hay "tensión" en todos los servicios de la región por la presencia de "tanto" turismo.

Así lo ha señalado Pascual este jueves en declaraciones a la prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, tras participar en el 'II Encuentro sobre políticas sanitarias y estado de las autonomías'.

"Hay mucha tensión porque tenemos muchísimos turistas, pero nunca hemos tenido las cifras que estamos manteniendo este año de actividad", ha trasladado.

El consejero ha indicado que de los 34 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que tiene la región "solo" hay dos que ven más de 100 urgencias al día, Los Castros y El Sardinero, los cuáles cuentan con dos médicos y un residente para atender a los pacientes, a los que se suman otros cuatro centros que superan los cien pacientes durante algunos fines de semana, todos ellos con dos médicos y alguno también con residentes.

Además, ha subrayado que las urgencias hospitalarias han subido un 24% y la comunidad autónoma "no ha tenido problemas" de camas ni en los hospitales para absorber esa urgencia.

Sí ha apuntado que los SUAP han tenido "muchísima más afluencia", más del 40%, pero se ha "reforzado", siendo "el más problemático" el de Meruelo, al que no han podido dotar de un médico más como pretendían. "Tenemos un refuerzo que va a 12 horas, hubiéramos querido que estuviera 24, pero no hay médicos", ha añadido.

En cuanto a los demás centros, el consejero ha subrayado que han contado con un refuerzo en el que se han incorporado "más profesionales que nunca".

"Yo creo que la situación está tensionada, sí, pero está tensionada toda la región, todos los servicios" ante "tanto turismo", ha sentenciado Pascual, que cree que hablar de colapso "no tiene ningún sentido", como mantiene el PRC en su discurso "desde el principio de la legislatura".

PLANTILLA DE ENFERMERAS

Cuestionado sobre la reclamación de SATSE, que pide un aumento de la plantilla de enfermeras ante la campaña de la vacunación de la gripe, Pascual cree que el sindicato se ha "adelantado" porque el momento de negociar comienza "ahora".

Según ha explicado, la Comisión Autonómica de Vacunación ha sido la encargada de diseñar la campaña y, una vez diseñada, el Ejecutivo autonómico la ha presentado, por lo que es a partir de ahora cuando las gerencias tienen que gestionar con los sindicatos las condiciones laborales.

Así, ha negado que la Consejería no haya contado con el sector, sino que "se contará cuando haya que contar", ha dicho. En este punto, ha precisado que el Gobierno regional dispone de un equipo de profesionales que es el que diseña la campaña, en base a las necesidades de cómo se puede incrementar la vacunación.

"Yo creo que han salido antes de tiempo porque el momento de llamarles a ellos será a partir de ahora, cuando las gerencias empiecen a planificar los recursos, y entonces es un momento de negociar", ha manifestado.