San Roque, Villacarriedo y Fuente Dé superan los 30 grados y Reinosa los 32

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria superaban este mediodía los 30 grados y en Reinosa la máxima rebasaba los 32, en una jornada en la que el sur de la región está en alerta naranja por calor y hay aviso también en la comarca lebaniega.

En concreto, el valor más alto hasta ahora se ha registrado en la capital campurriana, con 32,5 grados a las 12.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

El segundo valor más alto corresponde a los 30,8 grados que se han alcanzado en San Roque de Riomiera, a las doce y media de la noche, y en Villacarriedo, a mediodía.

Destacan también los 30 grados de Fuente Dé, en Camaleño, a las 11.00 horas, y los 29,7 de Polientes, en Valderredible, también a las 12.00 horas.