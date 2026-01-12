San Vicente de la Barquera amanece a 17ºC, entre las máximas del país, y Cabaña Verónica con vientos de 75 km/h

Archivo - San Vicente de la Barquera - PABLO MADARIAGA - Archivo

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

San Vicente de la Barquera ha amanecido este lunes a 17 grados centígrados, la décima temperatura máxima del país, y Cabaña Verónica, en Picos de Europa, con rachas de viento de 75 kilómetros por hora, en el noveno puesto del ranking nacional.

En octavo lugar del ranking de rachas de viento se sitúa San Roque de Riomiera al haber anotado rachas de viento esta madrugada de 80 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Desde las 10.00 horas de este lunes, Liébana, el centro y el Valle de Villaverde estarán en aviso amarillo por viento.

El aviso se prolongará hasta las 12.00 horas del martes, 13 de enero. Durante ambas jornadas se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora y viento de componente sur.