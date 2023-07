Sánchez confía en que Cantabria y España votarán para que el país "avance cuatro años más"

Dice que la entrada del PP en algunos gobiernos autonómicos es el "trailer de una película" que los españoles "no van a querer ver entera"



SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha señalado que tanto en Cantabria como en España son "muchos más" los que quieren que el país "avance cuatro años más", por lo que confía en que en las generales del 23 de julio "va a ganar el avance y va a perder el retroceso".

"Ganará el futuro y perderá el pasado". "Ganará el PSOE y perderán Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal", ha dicho en alusión a los líderes del PP y Vox en un mitin que ha ofrecido esta tarde en Santander, a diez días de la cita de los españoles con las urnas.

Sánchez ha intervenido en un abarrotado Paraninfo de la Universidad de Cantabria --tanto que muchas personas se han quedado fuera al completarse en aforo-- junto a militantes y simpatizantes que han estado entregados durante todo el acto, se han puesto varias veces en pie para aplaudir y han recibido al socialista entre vítores y gritos de '¡presidente!'.

Junto a él han intervenido el número uno de la lista por Cantabria al Congreso de los Diputados, Pedro Casares; la secretaria de Organización y número dos de la lista al Senado, Noelia Cobo; y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Todos ellos han hecho hincapié en que los grandes avances han llegado a Cantabria y a España "de la mano del PSOE", y los han contrapuesto con los "recortes" de derechos y libertades que atribuyen a "las derechas".

"No nos gusta lo que hemos visto desde el 28 de mayo", ha advertido Pedro Sánchez, criticando algunas de las actuaciones que ya han generado polémica desde que se produjo la victoria generalizada del PP en las elecciones autonómicas, ante la que el presidente ha lamentado que se ha producido entre los 'populares' y Vox "un intercambio impúdico de principios por sillones, de derechos y libertades que no son los suyos".

Es por ello que ha calificado como un "trailer de película tenebrosa" el comienzo de los gobiernos con estas siglas y se ha mostrado convencido de que el 23J "la gente va a decir al PP y a Vox que no van a querer esta película entera. Ya con el trailer hemos tenido suficiente".

"La mayoría social va a decir si al avance. Le va a decir no a Feijóo, con Abascal nunca", ha opinado el líder socialista, que también a hecho alusión a las críticas que recibe de ellos por sus alianzas y ha reconocido que él busca "votos hasta debajo de las piedras en el Congreso" para aprobar una reforma laboral que ha reducido la temporalidad, una ley de "muerte digna" o la eliminación del copago farmacéutico, mientras ellos "pactan para decir que no existe la violencia machista, para decir 'no' a las concejalías de Igualdad y sí a las de familias o para quitar banderas LGTBI", como ocurrió en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana al entrar el nuevo equipo de Gobierno.

"No es quitar una bandera, es quitar derechos al colectivo LGTBI". "Esa es la gran diferencia, nosotros pactamos para hacer avanzar en derechos y libertades para el país y ellos pactan para recortar", ha sentenciado, advirtiendo que "la propuesta de PP y Vox es derogar, derogar y derogar; la del PSOE avanzar, avanzar y avanzar".

Los socialistas han coincidido al criticar esta tarde en sus discursos el "ataque" de Feijóo a los trabajadores de Correos cuando les ha pedido que "repartan todos los votos", además de que han criticado algunos de los "mantras" que el PP está repitiendo en esta campaña.

EL PSOE "DE SIEMPRE"

Tanto Casares como Zuloaga han mencionado a históricos soscialistas como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba o José Luis Rodríguez Zapatero, nombres que han hecho al público ponerse en pie. Y es que el candidato del PSOE al Congreso por Cantabria ha asegurado que, a pesar de lo que digan en su contra, sigue siendo "el PSOE de siempre", el que lleva 144 años "haciendo un país mejor, construyendo libertad, igualdad y justicia social".

Frente a ello, ha lamentado que "la derecha" no habla de proyectos porque "sabe que si conociéramos sus propuestas no les votaría nadie". Eso sí, "sabemos lo que hicieron" cuando gobernaron: "privatizaron la sanidad pública, subieron más de 50 impuestos, rescataron a los bancos olvidándose de las familias, crearon grandes colas del paro y hablan mucho de aviones pero no de barcos del narcotráfico que afectaba a las familias gallegas", además de que les ha tildado como "los de la guerra de Irak" o "los de la mayor catástrofe ecológica", el Prestige.

Tanto él como Zuloaga y Cobo han insistido en que Cantabria "solo avanza de la mano del PSOE", que ha logrado saldar "deudas históricas" como la del Hospital Valdecilla o la del IVA pendiente de 2017, al tiempo que ha impulsado proyectos como las obras del AVE, el polígono de la Pasiega, la carretera del Desfiladero de La Hermida o el MUPAC.

Proyectos por los que Zuloaga ha lamentado que "empieza a sentir riesgo" ante la llegada del PP al Gobierno cántabro. Es por ello que ha dicho que el PSOE "sale a ganar" estas elecciones en las que nuevamente "está en riesgo caer en el modelo de recortes y privatizaciones de las derechas y de revisión de los derechos civiles conquistados".

"No les vamos a permitir que hagan retroceder a nuestra sociedad y solo podemos evitarlo votando a Pedro Sánchez", ha advertido el líder del PSOE cántabro, al que le "duele que quien quiere ser presidente --en referencia a Feijóo-- esté todo el día retorciendo la verdad" sobre cuestiones como el fin de ETA. "El final de ETA tiene varios nombres" como Zapatero o Pérez Rubalcaba, ha reivindicado, repitiendo que "quien miente no puede gobernar".

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y número dos de la lista al Senado ha criticado que "el PP de Feijóo no tiene programa y, además, se ha apropiado de las propuestas de la ultraderecha".

"Debemos tener claro que España solo avanza cuando crea empleo de calidad, sube el salario mínimo interprofesional, revaloriza las pensiones y lucha contra la violencia de género y por la igualdad", ha sentenciado, celebrando los logros de su partido en esta etapa a pesar de que ha tenido que gestionar "de todo".