'Sangre, Sudor Y Alegría', El Documental De Montero Nominado A Los Goya, Abre En La Vidriera El Ciclo Todos Los Caminos - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acoge este martes 3 el inicio del ciclo de cine Todos los Caminos con la proyección de 'Sangre, sudor y alegría', documental dirigido por el cineasta cántabro Rodolfo Montero. Esta cinta, que ha sido nominada en cinco categorías dentro de la 40ª edición de los Premios Goya, estrena el ciclo impulsado por la Asociación Peregrinos por Cantabria en colaboración con el colectivo Jóvenes Realizadores de Cantabria.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado en la presentación de esta propuesta que se trata de un ciclo que "va más allá" del cine, puesto que propone un "espacio de reflexión, de vivencias y, sobre todo, un entorno en el que compartir, crear comunidad y conocer qué hay detrás de cada película".

En este sentido, Movellán ha subrayado el hecho de que los cántabros y camargueses que asistan este martes, a las 19.00 horas, a la proyección de la película y a su posterior coloquio, contarán con la presencia de Rodolfo Montero, algo que "enriquece esta iniciativa".

Por su parte, Montero ha explicado que 'Sangre, sudor y alegría' nace de la voluntad de visibilizar la hemofilia a través del reto de un grupo de personas que decide realizar el Camino de Santiago. "Creemos que visualizar una enfermedad como la hemofilia es importante", ha manifestado el director del documental, en el que han participado miembros de la Asociación Malagueña de Hemofilia, protagonistas de la experiencia que recoge la película, y con la colaboración de Sobi, compañía especializada en el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras como la citada.

"La película pone de manifiesto la fuerza de voluntad de un grupo que, con sus dificultades, decidió hacer el Camino", ha indicado Montero, quien ha destacado que los avances biotecnológicos han permitido que muchas personas afectadas puedan llevar, hoy en día, "una vida casi normal". Para Montero, el proyecto ha supuesto "un viaje de aprendizaje en lo emocional, en lo sentimental y en lo más humanístico".

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio en el que intervendrán, además del propio director, el presidente y la vicepresidenta de la Asociación Cántabra de Hemofilia, que profundizarán en la realidad actual de esta enfermedad y en el papel del asociacionismo en el acompañamiento a los pacientes.

El ciclo Todos los Caminos se celebrará el primer martes de cada mes en La Vidriera con el fin de dar a conocer distintas miradas cinematográficas en torno al Camino de Santiago y su dimensión humana, social y vital.

El presidente de la Asociación Peregrinos por Cantabria, Valeriano Teja, ha explicado que esta iniciativa surge del impulso de un grupo intergeneracional dentro de la entidad, fruto del trabajo iniciado el pasado año con el certamen 'La Huella en Corto', del que nació la colaboración con el colectivo Jóvenes Realizadores de Cantabria, encargado de la programación anual.