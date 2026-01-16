Santa Clotilde verá rebajado un 1% el importe del convenio con el Gobierno si no cumple una serie de objetivos

Archivo - Vista aérea del Hospital Santa Clotilde de Santander - HOSPITAL SANTA CLOTILDE - Archivo

El Gobierno de Cantabria (PP) ha introducido en el convenio singular suscrito con el Hospital de Santa Clotilde una serie de objetivos de actividad y calidad que, si el centro no cumple en un 80 por ciento, vería reducida un 1% la facturación anual del mismo.

Así se indica en la adenda del convenio singular publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), consultada por Europa Press.

El convenio singular con Santa Clotilde, de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, se suscribió el 31 de octubre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. Tiene una vigencia de 16 años ampliable a cuatro más, y supone unos 16 millones al año para el hospital.

Los ámbitos de evaluación e indicadores introducidos afectan tanto a la hospitalización (índices de estancia ajustada y complicación ajustada); como a la actividad quirúrgica (índices de mortalidad, complicaciones, reingresos) y accesibilidad (porcentaje de pacientes intervenidos antes de dos meses desde su derivación; de consultas realizadas antes de 20 días desde su derivación, y de pruebas realizadas antes de 10 días desde su derivación).

Así, Santa Clotilde verá rebajado un 1% del importe del convenio con el Gobierno si no cumple una serie de objetivos se indica que la financiación del convenio incluye una "componente variable correctora sobre la facturación anual total, aplicable en función del grado global del cumplimiento de los objetivos definidos).

De esta manera, el 1% de la financiación anual del convenio queda vinculada a la consecución de un mínimo de 80 puntos en los objetivos contemplados.

En la adenda se indica que la modificación acordada "no supone incremento del techo máximo de financiación establecido en el convenio".

VALORACIÓN DE PODEMOS Y EL CONSEJERO

Pese a ello, Podemos ha denunciado "un posible aumento del coste del convenio" tras esta adenda y ha criticado que el Gobierno no haya explicado el "impacto real" sobre el gasto público ni haya acompañado la medida de una memoria económica detallada.

"No entendemos que, en plena investigación del Tribunal de Cuentas sobre este convenio, el Gobierno siga introduciendo modificaciones económicas sin transparencia y sin aportar información suficiente. Es una irresponsabilidad seguir comprometiendo fondos públicos sin explicar cuánto dinero supone realmente este cambio", ha censurado Podemos en un comunicado.

La organización morada sí ve positivo que la adenda incorpore un anexo con indicadores de actividad, calidad y resultados, pero critica que el Ejecutivo no haya publicado los datos previos, los informes de seguimiento ni los criterios concretos con los que se aplicarán los ajustes de facturación.

"Nos preocupa que este sistema pueda convertirse en un mecanismo opaco que permita aumentar pagos sin un control externo efectivo. El Gobierno habla de calidad, pero no aporta ningún documento que permita verificar que estos indicadores se aplicarán de forma rigurosa", ha indicado.

La formación ha anunciado que este modificado será puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas. "Los cántabros tienen derecho a saber qué se está pagando, por qué y con qué controles. Un convenio de esta envergadura no puede gestionarse con esta falta de transparencia", ha dicho.

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha explicado este viernes, a preguntas de los periodistas, que la adenda recoge son los baremos de calidad y actividad de forma "transparente".