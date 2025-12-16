Santander abre el Centro de Excelencia y Oficina del Dato y se une a la red nacional de innovación urbana

Inauguración del Centro de Excelencia y Oficina del Dato. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander ha inaugurado este martes el Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), un espacio que se integra dentro del proyecto EDINT, impulsado y liderado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Esta iniciativa refuerza la presencia de Santander en una red de ciudades que apuestan por la innovación como herramienta para mejorar la vida urbana y la calidad de vida de sus vecinos.

Entre las primeras líneas de trabajo del CEOD se encuentra el desarrollo de proyectos piloto en ámbitos como la movilidad urbana, la eficiencia energética o la digitalización de los servicios públicos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido este martes la presentación institucional del centro, junto al consejero de Innovación, Eduardo Arasti, el director de RedIRIS y Servicios Públicos Digitales de Red.es, Francisco Javier García, el director general de Organización y Recursos de la FEMP, Jaime Carnicero, así como representantes empresariales y técnicos que, a través de diferentes mesas redondas, han expuesto las líneas de trabajo del proyecto EDINT.

La regidora ha señalado que este nuevo centro, que estará ubicado en Enclave Pronillo, es "una oportunidad para que Santander avance hacia una gestión más inteligente y colaborativa, donde los datos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía".

Por su parte, García ha explicado EDINT es una iniciativa que pretende crear un espacio de datos, en este caso sectorial de inteligencia urbana, para que tanto las administraciones locales como las empresas que trabajan con ellas puedan hacer un repositorio común de información que les permitan optimizar sus procesos, desarrollar aplicaciones y, en definitiva, poner en valor ese activo, que son los datos generados, en este caso, en la actividad de las entidades locales.

Mientras que Carnicero ha expuesto que, desde la FEMP, se concibe a EDINT "como un servicio dirigido al conjunto de entidades locales, aunque inicialmente contamos con diez ayuntamientos y dos diputaciones provinciales".

"Esperamos poder escalar tanto en funcionalidades como usuarios para ayudar a mejorar las políticas públicas gracias a la explotación del dato y que aporte valor en la calidad del ciudadano", ha añadido.

Finalmente, el consejero ha señalado que este proyecto está "perfectamente alineado" con la I Agenda Digital y ha destacado que Cantabria ha sido "la segunda comunidad autónoma de España que más ha crecido en el ranking europeo" en los dos últimos años, como consecuencia de la colaboración de todas las administraciones públicas y de poner la innovación, la tecnología, la revolución tecnológica en el eje de la política.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN LOCAL

El objetivo de este programa es actuar como palanca de innovación en servicios públicos y motor de activación económica y de empleo local, transformando el territorio para lograr entornos más sostenibles, eficientes y habitables.

En este sentido, el CEOD de Santander actuará como un laboratorio de innovación local, siguiendo las líneas de actuación establecidas por el programa para el análisis y la puesta en común de datos urbanos.

El objetivo es generar soluciones en los ámbitos de la movilidad sostenible, la gestión de recursos y servicios públicos y la competitividad local, con el impulso de la actividad empresarial y creación de empleo cualificado.

Con la apertura de este nuevo centro, Santander culmina el proceso de puesta en marcha del proyecto y se suma a la red de doce entidades locales pioneras en España que ya han comenzado a impulsar la transformación digital de sus territorios desde la economía del dato: Madrid, Valencia, Málaga, Mataró, La Coruña, Alcoy, Diputación de Badajoz, Fuenlabrada, Diputación de Jaén, Jerez de la Frontera y Logroño.

Cuenta con una inversión de casi 13 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, y, hasta la fecha, 36 empresas se han comprometido con su participación, integrándose en el ecosistema EDIT para colaborar y desarrollar soluciones basadas en datos y orientadas a las personas.