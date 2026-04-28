Santander acoge el Consejo de las 'Bahías más bellas del mundo'

Santander se convierte en epicentro del turismo sostenible al acoger el Consejo de las 'Bahías más bellas del mundo' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander se está convirtiendo durante las jornadas de ayer y hoy en el epicentro del turismo sostenible como anfitriona del Consejo de Administración de las 'Bahías más Bellas del Mundo'.

La alcaldesa, Gema Igual, se ha reunido este lunes con miembros del Consejo y ha afirmado que la ciudad "reafirma su posición estratégica en el panorama turístico internacional" al acoger el Palacio de la Magdalena la reunión de trabajo de la prestigiosa asociación, que reúne a una delegación de alto nivel compuesta por líderes del sector turístico de cuatro continentes.

El Ayuntamiento ha informado este martes que el evento cuenta con la presencia del presidente de la asociación, Bruno Bodard, y de destacados representantes internacionales que gestionan algunos de los entornos naturales "más privilegiados del planeta".

La importancia de esta cita radica en la diversidad y relevancia de los destinos participantes, ya que entre los asistentes se encuentran directivos de bahías europeas como La Baule, La Ciotat y el Golfe de Morbihan (Francia), así como Les Bornes-les-Mimosas y la estratégica bahía de Bodrum en Turquía.

También hay representación africana con delegados de la Bahía Delta du Sine Saloum (Senegal), Agadir y Dajla (Marruecos), además de Luanda (Angola). Por su parte, la delegación asiática está encabezada por representantes de Qingdao (China), la bahía de Ha Long (Vietnam) y Yeosu (Corea del Sur), mientras que el continente americano está representado por la bahía de Chaleur (Canadá).

Hoy martes, el programa incluye una jornada técnica diseñada para mostrar los activos turísticos de la capital cántabra. La delegación realizará una excursión por la Bahía de Santander y una visita guiada que culminará con un almuerzo de clausura en el Centro Botín.

Durante la jornada de ayer, el Consejo de Administración centró sus sesiones en el análisis de proyectos de sostenibilidad y cooperación internacional. La apertura oficial buscó proyectar la hospitalidad de Santander ante estos líderes que gestionan destinos costeros de excelencia.

La celebración de este Consejo en Santander no es solo un reconocimiento a la gestión local, sino una plataforma de promoción directa ante mercados globales, ha destacado el Consistorio. La interacción con directivos de bahías tan diversas como Qingdao, Agadir o Quebec "posiciona a la marca Santander en la red global de destinos turísticos responsables", ha subrayado la alcaldesa.

"Es una oportunidad estratégica para que Santander proyecte su modelo de ciudad y su capacidad para albergar eventos de alto nivel protocolario y técnico", ha destacado al respecto.

La Asociación de las Bahías más Bellas del Mundo, con sede en Francia, agrupa a destinos que destacan por su belleza natural, biodiversidad y compromiso con el desarrollo sostenible, exigiendo estrictos criterios de conservación para su pertenencia.