Santander acoge este domingo un evento solidario para ayudar a los animales más necesitados

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Naves de Gamazo de Santander acogerá este domingo, 8 de noviembre, de 11.00 a 14.30 horas, el evento solidario 'Un domingo animal' que bajo el lema 'Adopta o colabora y salva vidas' tiene como objetivo ayudar a los animales más necesitados.

Al hilo de la exposición 'Persona', de la fotógrafa Estela de Castro, que tiene lugar en el centro de arte Naves de Gamazo y que se podrá visitar hasta el 17 de enero, en la que la autora reivindica que los animales son "personas no humanas", se ha preparado una mañana festiva en la que los participantes podrán encontrar stands de protectoras, aperitivos, charlas de Unidades de Rescate Canino, rifas solidarias y un desfile perruno, entre otras actividades, ha informado el Ayuntamiento.

La exposición 'Persona' busca sensibilizar a través de retratos fotográficos sobre el trato que se da a los animales. Más información: https://fundacionenaire.es/exposicion/persona-estela-de-cast...

Además, participarán las siguientes protectoras y santuarios de animales de la región: Refugio Canino Torres, ASPROAN, Ayrecan, Sos Miradas, La Manada Cántabra, Gatucos Torrelavega, Galgos de casa, Amigat y PATAS

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y del Puerto de Santander de Magmacultura, Restaurante Natu, Palacio de Festivales, Suan Suministros, Monper Chocolates, Fundación Real Racing Club, Lush, Miguel de Arriba fotografía, TrazArte, Mundog. Guardería y Hotel Canino, Cocina Colorida y Deluz.

Las Naves de Gamazo están gestionadas por la Fundación ENAIRE en colaboración con la SRCD del Gobierno de Cantabria.