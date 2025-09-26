Santander acogerá el concierto 'Voces para transformar vidas' a favor de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Santander acogerá el 11 de noviembre, a las 19.30 horas, el concierto 'Voces para transformar vidas' a favor de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares.

El objetivo es financiar más de 700 sesiones de terapia acuática para menores con enfermedades neuromusculares. Actualmente, la Fundación atiende a unas 240 familias en España, 20 de ellas residen en Cantabria y a través del programa 'Como pez en el agua' buscan mejorar la movilidad funcional, el bienestar emocional y la calidad de vida de los niños mediante terapias especializadas desarrolladas en piscinas adaptadas y con profesionales expertos.

Así lo ha anunciado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha presentado los detalles de este recital junto a Fernando García, presidente del Colegio de Economistas de Cantabria; y Javier Pérez-Mínguez, director de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou.

El concierto, organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento, contará con la actuación del Coro del Colegio de Economistas, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) y la soprano Elena Herrano, todos dirigidos por Paula Sumillera.

"Para Santander es un placer ser sede de eventos como el que ahora presentamos porque dice mucho de los miembros del colegio, que han organizado este concierto para recaudar dinero a favor de una gran causa", ha destacado.

Las entradas ya han salido a la venta y podrán adquirirse en la taquilla del Palacio de Festivales, a través de la web del Palacio de Festivales en el siguiente enlace https://bit.ly/45wVWwC y se puede hacer la reserva en el Colegio de Economistas

Además, las personas que no puedan asistir al concierto pero si quieran aportar un donativo tienen a su disposición el número de cuenta de la fila 0 ES88 0081 5470 1000 0185 1194

Por su parte, el director de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou ha agradecido el respaldo recibido por parte del Colegio de Economistas y ha asegurado que para la entidad "es un honor que haya elegido nuestra causa. Dar visibilidad a los niños, adolescentes, jóvenes y familias que viven día a día con las enfermedades raras neuromusculares es fundamental para nosotros".