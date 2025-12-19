Santander acogerá el miércoles 31 la tradicional San Silvestre con carreras infantiles y popular

Presentación de la San Silvestre - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el miércoles 31 de diciembre la tradicional carrera San Silvestre que, organizada por la peña de Fondo Cantabria, este año alcanza su edición número 43 con pruebas infantiles y popular, y volverá a tener un componente solidario.

La salida y meta estarán situadas en la Avenida Manuel García Lago. Así, el circuito, de 5.000 metros, partirá desde el Parque de Mesones por la Avenida Castañeda, Reina Victoria y giro a la altura de San Martín cruce con la calle La Unión, para regresar por el mismo lugar a la meta.

También habrá un circuito de 430 metros para los más pequeños, con salida y meta igualmente en la Avenida Manuel García Lago. Las carreras infantiles comenzarán a las 16.45 horas y la popular será a las 18.00.

Hasta el viernes 27 de diciembre el precio de la inscripción es de 10 euros y se podrá realizar en la web www.gedsports.com y en el Centro Comercial de Peñacastillo, donde los inscritos a través de la web podrán recoger el material.

Además, el lunes 29 y el martes 30 de diciembre (de 11.00 a 20.00 horas) los interesados podrán inscribirse en el Palacio de Deportes y el propio día de la carrera, de 10.00 a 15.00 horas, en un stand colocado para tal efecto en el Parque de Mesones a un precio de 15 euros.

Se trata de una prueba solidaria, donde la organización destina parte de la recaudación a causas solidarias, y como todos los años habrá premio para los primeros clasificados y los mejores disfrazados, tanto a nivel individual como colectivo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este viernes el evento, del que ha recalcado que se trata de una cita "muy importante" para la ciudad, una "gran fiesta del atletismo" que se realiza al aire libre y que fomenta "el deporte, el bienestar y la salud de las personas".

Ha recordado que esta edición será la número 43 y que, desde la de 1988, cuando tomó el relevo la Agrupación Deportiva Peña de Fondo Cantabria y hasta el día de hoy, exceptuando la edición de 2020 por la pandemia, no se ha dejado de realizar.

En la presentación también han estado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, del organizador de la prueba, Alberto Nava, del primer ganador de la carrera, Valentín Rodríguez, y de representantes de los patrocinadores.