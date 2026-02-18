El Ayuntamiento actúa en el cruceiro de la rotonda de El Sardinero para elevarlo e iluminarlo

Santander actúa en el cruceiro de la rotonda de El Sardinero para elevarlo e iluminarlo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado los trabajos para actuar en el cruceiro de la rotonda de El Sardinero con el fin de elevarlo e iluminarlo.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que la actuación se lleva a cabo por petición del Centro Gallego y que con ella se pretende dar mayor visibilidad a la escultura ya que se encuentra en una zona de mucho paso.

La regidora ha puesto en valor este monumento que pretende ser un símbolo de hermanamiento entre ambas poblaciones y ha recordado que fue una donación de la Xunta de Galicia a la ciudad de Santander. Al acto de inauguración, que fue el 18 de noviembre del año 2000, asistió el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, junto a autoridades locales y representantes del Centro Gallego de Santander, siendo alcalde Gonzalo Piñeiro.

Situado en una rotonda entre la conocida 'ballena' y los Campos de Sport de El Sardinero, consiste en un conjunto labrado en piedra formado por una columna en la que resaltan dos figuras: un peregrino y una Virgen apoyada sobre un cubo en el que esta labrada la leyenda 'Galicia y Santander hermanadas a través del tiempo en esta bella tierra'.

Además, aparece el escudo de la ciudad de Santander, coronado por una cruz en la que en uno de sus lados se encuentra un Cristo y una Virgen en el otro, que recuerda al Apóstol Santiago en homenaje a la tierra gallega y el camino santo.

En concreto, Igual ha detallado que se van a crear dos nuevas bases de hormigón que permitirá ganar una altura total de 1,20 metros, mejorando significativamente la visibilidad del monumento desde los accesos a la glorieta.

Además, se forrarán las bases de granito similar al cruiceiro, se instalarán dos focos de luz y se acondicionará el terreno actual.