Santander adjudica en 3,6 millones otros ocho autobuses híbridos para la flota del TUS

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SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado en más de 3,6 millones de euros el suministro de ocho nuevos autobuses híbridos para la flota del TUS, de 12 metros de longitud y que se incorporarán en noviembre.

El contrato ha recaído en la empresa Daimler Buses España en un importe total de 3.674.500 euros, ha avanzado el Consistorio en una nota, en la que destaca que de esta forma continúa avanzando en la modernización del Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al acuerdo en su reunión de este lunes.

Según ha subrayado, esta adquisición supone "un paso más" en la renovación progresiva de la flota municipal y en la apuesta del Consistorio por disponer de un transporte público "cada vez más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de Santander".

En este sentido, el edil ha señalado que la incorporación de estos ocho autobuses híbridos permitirá continuar mejorando las prestaciones del TUS y avanzar en los objetivos municipales de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética del transporte urbano.

"Seguimos invirtiendo en la modernización del TUS porque queremos ofrecer a los santanderinos un servicio cómodo y sostenible, con vehículos que respondan tanto a las necesidades de los usuarios como a las de los profesionales que trabajan diariamente en el servicio", ha añadido Navarro.