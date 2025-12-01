Santander adjudica el contrato de basuras a la UTE Acciona-Oxital por 253,8 millones y diez años

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander ha adjudicado el contrato del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria a la UTE Acciona-Oxital por 253,8 millones y diez años de duración, sin prórroga.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha informado este lunes sobre este acuerdo con el que, según ha resaltado, el Ayuntamiento sigue avanzando con el fin de implementar lo antes posible las mejoras que el nuevo contrato supondrá para la ciudad y los ciudadanos.

En este sentido, ha destacado que el objetivo del Consistorio es "alcanzar estándares altos de limpieza, con el refuerzo de medios y con un contrato sostenible y cercano a la ciudadanía".

Además, ha considerado que su puesta en marcha "cambiará completamente la limpieza en la ciudad", y que las mejoras "se apreciarán de forma inmediata en la calle".

De este modo, en el capítulo de personal, se subroga al 100% del personal actual, asegurando un mínimo de 325 trabajadores. La concejala ha subrayado que se garantizan todos los derechos laborales adquiridos y se colaborará con centros especiales de empleo para determinadas tareas dentro del contrato, como AMPROS y AMICA.

Además, se incluyen mejoras para los trabajadores como 42 horas de formación anual los dos primeros años, programas de promoción interna y medidas de conciliación e igualdad. Y también irán evolucionando en tres años a jornadas de trabajo de lunes a viernes, diferenciadas con el trabajo en fin de semana.

Por otra parte, se contempla una inversión de 30,47 millones para maquinaria. Todos los medios serán de nueva fabricación, con tecnología de última generación y además el 97% serán medios eléctricos o de propulsión de gas natural comprimido. En conjunto, el 62% de los vehículos serán 100% eléctricos.

En cuanto al seguimiento y control de este contrato, se dispondrá de diferentes medios y medidas como informes mensuales que recibirá el Ayuntamiento por parte de la empresa adjudicataria, y la realización de auditorías económicas a los cinco y a los diez años.

Además, el pliego recoge un capítulo de penalizaciones y contempla la rescisión del contrato por incumplimientos graves.

LIMPIEZA VIARIA

Para llevar a cabo la limpieza viaria se diferenciarán dos servicios, los básicos --que es la limpieza barrido manual, mixto, mecánico, baldeos y barridos de mantenimiento-- y el complementario, que incluye la limpieza de solares y zonas sin urbanizar, el plan de caída de hoja, limpieza en temporadas "más complicadas" como verano, Semana Santa, por Navidad o carnavales, la limpieza en fachadas, por pintadas, en vía pública y mobiliario urbano, y la retirada de carteles y pancartas.

Contempla también este servicio complementario, que se llevará a cabo el primer año, las zonas de ocio nocturno, los mercadillos, los mercados, las ferias o la Semana Grande y todos los actos y eventos culturales de dinamización de ocio en calle.

También incluye el desbrozo de cunetas y arcenes, la quitada de incrustaciones en baldosas, la retirada de excrementos y el mantenimiento y vaciado de papeleras --un mínimo de una vez al día--, cuyo diseño se homogeneizará progresivamente, entre otras mejoras.

Rojo ha resumido la mejora de la limpieza viaria en que Santander a va a tener "más frecuencias y más calidad en la limpieza de la ciudad. Vamos a tener tratamientos específicos para cada zona según las características y a contar con un baldeo ampliado a todas las aceras".

También se prevé la renovación completa del parque de contenedores, un aumento de contenerización en envases y en papel cartón; la implantación del quinto contenedor para la recogida de biorresiduos, aumentando tanto en esta fracción, como en la de resto la contenerización, y recogidas selectivas de otras fracciones con el objetivo de aumentar los ratios de reciclaje, potenciación de las campañas de concienciación, mejora de la comunicación con el ciudadano con una oficina presencial de atención situada en la calle Rualasal, entre otras numerosas mejoras, que incluyen también planes de choque inmediatos el primer año.

Además, la adjudicataria estará obligada a instalar todos los contenedores necesarios sin coste adicional. "Es uno de los puntos críticos del anterior contrato y seremos extremadamente exigentes", ha señalado Rojo, en referencia a la necesidad de mantener todos los contenedores en estado óptimo.

También ha anunciado la creación de una App, que, entre otras posibilidades, permitirá a los ciudadanos comunicar incidencias con fotografías incluidas y geolocalizadas.

La recogida neumática y soterrada será operada y mantenida íntegramente por la adjudicataria, con acuerdos con las empresas tecnológicas URD Group (neumática) y Contenur (soterrada).

Se instalará un plan de puesta a punto con inversiones de 500.000 euro y 920.000 euro, respectivamente, y con tiempos de respuesta de incidencias inferiores a 24 horas.

El servicio incorporará además 24 puntos limpios de proximidad, para doce fracciones diferentes de residuos, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, con protocolos de limpieza y vaciado programados y capacidad superior a 40.000 litros.

Entre otras medidas previstas en el nuevo contrato, Rojo también ha apuntado que prevé un plan de desratización integral de todo el municipio, con tres campañas de choque anuales en los meses de febrero, mayo y octubre, mientras que el resto del año se realizarán tratamientos sistemáticos, como máximo cada 15 días.

La concejala de Medio Ambiente ha insistido que se trata de "un buen contrato" que, en el momento en que se ponga en marcha, "va a cambiar completamente la limpieza de la ciudad porque va a incorporar mejoras técnicas, tecnológicas y ambientales", y ha resaltado la inversión del Ayuntamiento para hacer posible esta realidad.

PLAZOS

Según ha indicado Rojo, la aprobación del expediente en la Junta se ha llevado a cabo tras completar los preceptivos trámites del proceso de adjudicación, y una vez que la mesa de contratación propusiera a esta empresa como adjudicataria del servicio.

Ahora, se procederá a notificar este acuerdo a todas las empresas que participaron en la licitación, y, a partir de ese momento, se abrirá un plazo de 15 días para formalizar el contrato con la empresa adjudicataria.

Este periodo de tiempo de obligado cumplimiento establecido por la legislación tiene como objetivo dar la posibilidad al resto de licitadores de presentar un recurso especial sobre la oferta ganadora del proceso. Si ello ocurriese en este caso, el procedimiento quedaría paralizado hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo resolviese.