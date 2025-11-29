Santander adjudica la naturalización del aparcamiento en Mataleñas e Igual se reunirá con los vecinos de Cueto - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander adjudicará este lunes la naturalización del aparcamiento en Mataleñas por 1,1 millones de euros y la alcaldesa, Gema Igual, ha reiterado que se reunirá de nuevo con los vecinos de Cueto para abordar sus peticiones y no ejecutar el aparcamiento de autocaravanas.

Senor se hará cargo de las obras para la adecuación del aparcamiento en Mataleñas, con un presupuesto de 1.178.000 euros -800.000 de fondos europeos- y un plazo de ejecución de seis meses, según ha informado el Ayuntamiento, a través de una nota de prensa.

Igual ha explicado que, con este trámite, continúa la hoja de ruta que planteó a los vecinos de Cueto, de modo que, una vez configurado el equipo técnico, mantendrá un nuevo encuentro con la asociación para no ejecutar el aparcamiento de autocaravanas.

"Abriremos un nuevo proceso de colaboración para que el resultado concilie las aspiraciones municipales y ciudadanas. Seguiremos por tanto en contacto con los vecinos para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas en la redacción de dicho modificado", ha asegurado la regidora.

Con esta actuación, el Consistorio sigue los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística, que consigna 800.000 euros a esta actuación, "pero mantenemos el compromiso de llevar a cabo un modificado para eliminar las 30 plazas de aparcamiento de autocaravanas y destinar toda la zona a estacionamiento de vehículos", ha insistido Igual.

La alcaldesa ha detallado que una parte de la actuación es "inalterable", la que se corresponde con el objeto de la subvención de los fondos europeos, lo que "impide cambio alguno", "pero todo lo demás está abierto a las variaciones que se consideren". En este sentido, ha asegurado que no se altera la parte más cercana al campo de golf, donde existe consenso con los vecinos.

Este proyecto mejorará la zona y el entorno, con espacios que actualmente se encuentran deteriorados, y habilitará plazas de aparcamiento para aquellas personas que se trasladan en vehículo a la playa, el faro, el parque o el campo de golf.

Además, la reordenación contempla la demanda vecinal para acondicionar un camino peatonal, que dará continuidad al vial público hasta su conexión con Inés Diego de Noval, y mantendrá la zona de aseos para uso público y a disposición de los visitantes de la zona.

