Santander amplía la oferta de formación para el personal municipal con diez cursos online gratuitos

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SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pone a disposición del personal municipal una oferta complementaria de diez cursos online gratuitos, con un total de 80 horas de formación, que podrán realizarse de manera voluntaria hasta diciembre de 2026.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, quien ha explicado que esta iniciativa permite aprovechar los recursos formativos ya disponibles en la plataforma de la Agencia de Desarrollo y acercar al personal municipal contenidos que pueden resultar útiles para su desarrollo profesional y para el desempeño diario de sus funciones.

"Queremos facilitar al personal municipal nuevas oportunidades para seguir formándose y actualizando sus conocimientos, especialmente en ámbitos que están adquiriendo cada vez mayor presencia en el trabajo diario, como las competencias digitales, la inteligencia artificial o el análisis de datos", ha señalado Portilla.

Según ha detallado, la oferta es voluntaria y ajena al Plan de Formación Propia 2026, por lo que la realización de estos cursos no computará en la bolsa de horas de formación del personal municipal.

Asimismo, el edil ha indicado que la iniciativa no supone ningún coste para la partida de Formación, dado que el Ayuntamiento aprovechará las licencias ilimitadas ya disponibles en la plataforma de la Agencia de Desarrollo.

El concejal ha incidido en que se trata de aprovechar mejor los recursos de los que ya dispone el Ayuntamiento y ponerlos también al servicio de los trabajadores municipales, sin generar un gasto adicional y respetando "plenamente" el marco del Plan de Formación municipal.

La propuesta está dirigida al personal del Ayuntamiento de Santander y se amplía también al personal de las empresas municipales, que podrá acceder libremente a aquellos cursos que considere de interés.

DIEZ CURSOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

El catálogo suma 80 horas de formación distribuidas en diez cursos de ocho horas cada uno y abarca cuatro grandes ámbitos: competencias digitales, diseño y creatividad digital, gestión empresarial y habilidades personales.

En el área digital se incluyen los cursos de Competencias digitales para la empleabilidad, Inteligencia artificial generativa aplicada al trabajo y Análisis de datos con Excel y Power BI, con contenidos que pueden contribuir a mejorar la autonomía digital, la productividad, el uso responsable de herramientas de IA y la elaboración de datos e informes de gestión.

La oferta incorpora además Diseño gráfico digital con Canva y Creación de contenidos para redes sociales, orientados a la elaboración de materiales y a tareas de comunicación y difusión.

En el ámbito de gestión se ofrecen Emprendimiento y plan de empresa, Marketing digital y ventas online y Gestión económico-financiera básica, mientras que el bloque de habilidades personales comprende Comunicación, atención al cliente y habilidades comerciales, con aplicación en ámbitos como la atención a la ciudadanía, y Marca personal y desarrollo profesional.

"La formación continua es una herramienta fundamental para contar con una administración cada vez más preparada y adaptada a los cambios. Con esta oferta damos más opciones a quienes quieran ampliar conocimientos por iniciativa propia, con total flexibilidad y sin afectar a las horas previstas en el Plan de Formación", ha añadido Portilla.

El campus virtual está disponible las 24 horas del día y puede utilizarse desde ordenador, tableta o teléfono móvil, de manera que cada participante puede avanzar a su propio ritmo y organizar la formación según su disponibilidad.

El acceso se realiza directamente a través del catálogo de cursos de la plataforma de formación de la Agencia de Desarrollo.

Desde allí, el personal interesado puede consultar la oferta disponible, matricularse en los cursos de su interés y comenzar la formación.