Santander aprueba la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles de 2026 dotada con 25.000 euros

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SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles correspondiente al ejercicio 2026, que contará con una dotación económica total de 25.000 euros.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha explicado que la iniciativa ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno Local y se enmarca en la estrategia municipal de impulso a las políticas juveniles.

La convocatoria está dirigida a asociaciones y colectivos de jóvenes con sede o actividad en Santander que desarrollen proyectos en el ámbito de las políticas juveniles dentro del municipio.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud y las iniciativas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta abril de 2027 en casos justificados.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar hasta el 100% del presupuesto del proyecto, en función de la valoración obtenida, con un límite máximo de 3.000 euros por solicitud. Además, una parte del crédito se destinará a reforzar aquellos proyectos considerados de mayor interés por su calidad e impacto.

Méndez ha remarcado que el objetivo de esta convocatoria es fortalecer el tejido asociativo juvenil, fomentar la colaboración entre entidades e impulsar propuestas que aporten valor a la juventud santanderina. En este sentido, ha añadido que se priorizarán iniciativas que promuevan la participación, la creatividad, el ocio alternativo y el desarrollo personal de los jóvenes.

Los proyectos deberán estar orientados al ámbito juvenil y el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las entidades interesadas podrán ampliar información sobre las condiciones, finalidad, requisitos, procedimiento de concesión o criterios de valoración en la web www.juventudsantander.es