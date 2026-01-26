Santander aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria para el TUS con nueve plazas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado en su reunión de este viernes la Oferta de Empleo Público extraordinaria y adicional para el año 2025 del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS), derivada de la tasa de reposición específica asociada a la nueva normativa que regula el acceso a la jubilación parcial.

La oferta incluye nueve plazas, de las cuales ocho están vinculadas a la jubilación parcial de conductores perceptores y una a un peón especialista en neumáticos, todas ellas dotadas presupuestariamente en el ejercicio de 2026.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha detallado que se cubrirán mediante turno libre por concurso-oposición y ha destacado que la oferta ha sido previamente negociada con la representación sindical, en el marco del proceso de diálogo social.

Tras comprobarse que las nueve solicitudes de jubilación parcial "cumplen los requisitos exigidos", el TUS remitió solicitud de tasa de reposiciones para la contratación de personal laboral fijo de relevo al Ministerio de Función Pública, lo que ha permitido autorizar estas nueve nuevas contrataciones.

Los procesos selectivos deberán iniciarse antes del 31 de marzo de 2026, conforme a los plazos establecidos en la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que autorizó dichos procesos.

"Esta oferta extraordinaria refuerza nuestra apuesta por un transporte público de calidad, con más personal, mejores medios y un servicio cada vez más adaptado a las necesidades de los santanderinos", ha añadido Navarro.

El concejal ha puesto en valor la evolución de la plantilla del TUS en los últimos años, destacando que en la actualidad cuenta con 261 conductores perceptores y 23 mecánicos de diferentes categorías y especialidades encargados del mantenimiento de la flota de autobuses urbanos.

Asimismo, ha resaltado el incremento de mujeres conductoras -que han pasado de 6 en 2019 a 19 en la actualidad-, así como la incorporación de nuevo personal en los últimos ejercicios: 68 trabajadores en 2023 y 33 en 2025, tras superar los correspondientes procesos selectivos.