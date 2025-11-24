Archivo - Santander aprueba el proyecto de mejora del alcantarillado en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado este lunes el proyecto de mejora de la red de alcantarillado en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento, por un presupuesto de 321.000 euros, con los que se prevé renovar y ampliar los colectores que afectan a la Plaza de la Leña, Isabel II y Calvo Sotelo; y aumentar la red de imbornales de este distrito.

La actuación supone el inicio de un plan de acción integral para la prevención de inundaciones en puntos sensibles del municipio, con una obra que interviene en un punto que, en momentos de precipitaciones intensas, presenta dificultades para evacuar el agua en superficie y desbordamientos de los colectores de saneamiento, ha informado el Consistorio.

En concreto, el proyecto se financiará con cargo al canon anual de Aqualia para obras de nueva ejecución. La actuación prevé renovar y ampliar los colectores que afectan a la Plaza de la Leña, Isabel II y Calvo Sotelo, así como aumentar y mejorar la red de imbornales en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento, y de esta manera incrementar la superficie de evacuación del agua en escorrentía.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha indicado que estas actuaciones suponen un aumento considerable en la capacidad de transporte del agua en estos puntos y la mayor evacuación de la lluvia.

Además, la concejala ha resaltado que, en el marco del plan de acción integral, el Ayuntamiento ha elaborado un mapa de lugares que precisan de actuaciones de mejora.

"Estamos atentos y reaccionamos ante las incidencias y necesidades que van surgiendo en la ciudad, y muestra de ello es que, ante las acumulaciones de agua que vienen registrándose en algunas zonas en episodios de lluvias intensas, desde el Ayuntamiento llevamos meses trabajando en un plan para evitarlas", ha señalado Rojo.

Por ello, ha incidido en que esta aprobación "es el punto de partida de una planificación ambiciosa para solucionar las incidencias detectadas con las soluciones técnicas apropiadas".

FUTURAS ZONAS DE ACTUACIÓN

De esta manera, el Ayuntamiento también actuará en la rotonda sur de Valdecilla, un lugar donde se ha detectado una insuficiente evacuación de las aguas de lluvia que produce afecciones a la circulación de vehículos y peatones. En esta línea, el Consistorio está redactando el proyecto para la ampliación de la red de drenaje superficial que evite las retenciones de agua en este punto.

Por otro lado, la calle Ramón y Cajal sufre de forma habitual retenciones de agua que dificultan el acceso a viviendas y garajes. Por ello, está en proceso de adjudicación la obra de reordenación y pavimentación de la zona oeste de El Sardinero, que afectará a las calles Luis Martínez, Ramón y Cajal, Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud. Con esta obra, que tendrá una inversión de 3,5 millones de euros, mejorarán y ampliarán los colectores de saneamiento y aumentarán el drenaje en superficie.

El Polígono de Candina es otra área donde incide el plan del Ayuntamiento contra las inundaciones. En esta zona se han vivido retenciones importantes de agua ante episodios de lluvia de gran intensidad, y, por ello, el Consistorio y el Gobierno firmaron un protocolo de colaboración para llevar a cabo actuaciones que eviten inundaciones en Candina y Corbanera.

Así, el Ayuntamiento mejoró la red de imbornales de la calle Río Pisueña y aumentó la capacidad de trasiego de la red de saneamiento mediante la instalación de un nuevo colector en la Avenida de Candina, entre Río Besaya y Nueve Valles, una obra ejecutada con cargo al canon anual de la concesión de Aqualia en 2022 que supuso una inversión de 594.000 euros. A su vez, el Gobierno de Cantabria ya está redactado, y próximo a su licitación, el proyecto para un nuevo bombeo en el polígono.

Otro entorno de la ciudad donde incide el plan municipal para la prevención de inundaciones es la Plaza de Numancia y la calle Burgos. Actualmente se está redactando un proyecto para mejorar la evacuación de las aguas que llegan a la plaza desde San Fernando, con el fin de aumentar la capacidad de trasiego de los colectores y minimizar los desbordamientos ante lluvias intensas.

Además, ya se está trabajando en distintos puntos de las redes de pluviales que evitarán las retenciones de agua en el túnel de la calle Burgos y en la mejora de los sistemas de evacuación del propio túnel.

De otro lado, en el barrio Santiago el Mayor se ha acometido la obra de construcción del dique de contención de la ría de Raos, una actuación en la que el Ayuntamiento ha destinado 345.000 euros para garantizar la protección adecuada frente a la subida del nivel de agua de la ría.

Asimismo, se está trabajando en la mejora de la instalación del bombeo de aguas excedentes de lluvia, adecuación de la calidad del agua aliviada y automatización de los sistemas de limpieza, que evitará, ante grandes avenidas de agua, la colmatación del bombeo por los residuos arrastrados. Este proyecto, con cargo al canon anual de obras de la concesión de Aqualia, supone una inversión de 562.000 euros.

Más allá, se está estudiando la mejora del drenaje en superficie, que se ve dificultada ante episodios de lluvias intensas por la localización del barrio y las viviendas.

Por último, el Polígono Elegarcu es una zona afectada por la crecida de un arroyo que, ante episodios de precipitaciones intensas, se desborda y acaba anegando el paso de la carretera CA-306 y las naves que se encuentran junto a esta vía.

El Ayuntamiento ha promovido reuniones para coordinar a las distintas administraciones implicadas y, fruto de ello, el Gobierno de Cantabria ha encargado un proyecto para el encauzamiento y desvío del arroyo, evitando así que las crecidas afecten a la carretera y a las naves.

Además de estas actuaciones, también se están realizando los estudios correspondientes para la redacción de los proyectos y la ejecución de obras de mejora en otros puntos de la ciudad, como la Avenida de El Faro, Camarreal o la Peña del Cuervo.