Santander aprueba el proyecto para sustituir las escaleras mecánicas del eje de la calle Alceda

Archivo - Rampas mecánicas de Lope de Vega - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el proyecto técnico para la sustitución de las escaleras mecánicas del eje de la calle Alceda, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 738.724 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que esta intervención permitirá renovar uno de los principales itinerarios mecánicos de la ciudad, mejorando la accesibilidad entre las calles Vargas e Isaac Peral y garantizando un servicio "más fiable, seguro y eficiente para los miles de usuarios que lo utilizan diariamente".

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha recordado que las actuales seis escaleras mecánicas, las más antiguas de la ciudad, fueron instaladas en el año 2007 para salvar el desnivel existente entre ambas calles y mejorar la movilidad peatonal en este entorno y que, tras casi dos décadas de funcionamiento continuado, los equipos han superado su vida útil, lo que ha incrementado las incidencias derivadas del desgaste de sus componentes y ha hecho aconsejable su sustitución completa.

"Con esta actuación damos continuidad al compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la accesibilidad urbana y la modernización de las infraestructuras municipales", ha señalado el edil, que ha señalado que las nuevas instalaciones incorporarán las tecnologías y sistemas de seguridad "más actuales, incrementando la fiabilidad del servicio y reduciendo las necesidades de mantenimiento".

El proyecto contempla la sustitución integral de las seis unidades existentes por otras nuevas, diseñadas específicamente para adaptarse a las dimensiones actuales del itinerario y minimizar las afecciones durante las obras.

Además, se conservarán los apoyos existentes, siempre que su estado lo permita tras el desmontaje de las instalaciones actuales, y únicamente será necesario realizar trabajos de acondicionamiento y reposición del pavimento y otros elementos afectados por la intervención.

Las nuevas escaleras mantendrán la configuración actual del recorrido y estarán preparadas para las condiciones de uso en el exterior, incorporando materiales y componentes más avanzados que mejorarán tanto la seguridad como el confort de los usuarios.

Asimismo, las características eléctricas de las nuevas unidades permitirán aprovechar las infraestructuras existentes, reduciendo al mínimo las afecciones al entorno durante su instalación.