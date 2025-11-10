Santander aprueba semipeatonalizar la Avenida de La Magdalena

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena, que cuenta con un presupuesto de licitación de 477.206 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La actuación, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada y está financiada con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, contempla la intervención integral en este entorno con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort de los viandantes, así como la imagen urbana del área de acceso a la península.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, 6 para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y 5 para taxis; la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Igualmente, contemplan la renovación de las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado público; el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia más cómodas y seguras.

Asimismo, el proyecto prevé modificar el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, al tiempo que se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad tanto peatonal como rodada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha destacado que con esta intervención se da "un paso importante hacia la mejora de la movilidad sostenible y la calidad urbana" en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad.

Según ha explicado, la actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, lo que favorecerá un entorno "más amable y seguro para vecinos, visitantes y turistas".

Navarro ha subrayado que esta iniciativa mejorará el acceso a la Península de La Magdalena tanto para peatones como para ciclistas, reforzando la seguridad de los desplazamientos y la accesibilidad para vehículos de emergencia.

"Este proyecto refleja bien nuestra apuesta por una ciudad más sostenible, más verde y más cómoda para todos, en coherencia con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística y con la estrategia de transformación urbana que impulsamos desde el Ayuntamiento", ha concluido.