Santander celebra el domingo la Romería del Faro

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campa del Faro acogerá este domingo, 7 de septiembre, una nueva edición de la Romería del Faro, una jornada festiva en torno al folclore y la cultura regional desde las 12.00 horas y durante todo el día.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Lorena Gutiérrez, ha animado a los ciudadanos a participar en esta fiesta, "una cita de referencia para todos los amantes del folclore regional, al tiempo que supone una muestra genuina de lo que representan las fiestas populares de nuestros barrios".

En un comunicado, la edil ha explicado que la programación combina "lo tradicional con lo participativo", y comenzará a mediodía con la apertura del mercado de artesanía, que permanecerá abierto hasta las 21.00 horas, y contará con 13 puestos de productos artesanos y alimenticios.

La zona infantil, activa entre las 12.00 y las 20.00 horas, está pensada para que los niños vivan la romería de forma plena, con hinchables, talleres y actividades diseñadas para fomentar su creatividad y su participación. Entre las 12 y las 14.00 horas se impartirán talleres infantiles y habrá sesiones de cuentacuentos, a cargo de grupos como Los Títiritinos o Pindiuco, que acercan a los más pequeños a relatos y canciones inspirados en la tradición cántabra.

También la Escuela de Música Tradicional de Santander tendrá un papel protagonista en esa franja horaria, con actuaciones en la campa que acercan a los niños a instrumentos y melodías de la tierra.

En paralelo, de 12 a 14.00 horas, se celebrarán actividades de deporte rural, que muestran al público urbano unas prácticas que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de Cantabria.

A las 14.00 horas llegará el momento de la comida popular, con reparto de pincho de chorizo cántabro.

La parte musical y folclórica del programa se extenderá a lo largo de toda la jornada y contará con la participación de agrupaciones corales, rondas, piteros, grupos tradicionales y solistas que representan la riqueza y diversidad de la música popular de la región.

La jornada vespertina también ofrecerá un photocall, a partir de las 16.30 horas, en el que los interesados podrán fotografiarse ataviados con trajes típicos regionales.

Colaboran en la fiesta el Gobierno de Cantabria y la Fundación Caja Rural de Burgos así como el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y PRTR, entre cuyos objetivos se encuentra la recuperación de las fiestas y tradiciones de los pueblos de la zona norte de Santander con la colaboración de los propios vecinos, en este caso del entorno de Cueto y Monte.