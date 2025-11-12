Santander celebra este viernes una jornada con motivo del Día Mundial de la Diabetes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este viernes 14 una jornada con motivo del Día Mundial con el objetivo de concienciar y mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad, unas 45.000 en Cantabria.

La actividad, 'Diabetes y entorno laboral', que se celebrará en el Salón Gómez Durán del Hospital Marqués de Valdecilla, se lleva a cabo en coordinación con profesionales de la salud expertos en diabetes.

Los ejes temáticos incluyen cómo convivir con la diabetes, experiencias personales, el cribado de la enfermedad o el control médico al bienestar de la persona, que serán impartidos por expertos.

Una jornada que ha presentado la concejala de Salud de Santander, Zulema Gancedo, acompañada el presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes, Aureliano Ruiz.

Gancedo ha destacado el trabajo de la asociación y la labor conjunta de apoyo con el Ayuntamiento, fundamentado en la "mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de Ruiz, consiguiendo mejoras para las personas con diabetes a través de la incorporación tanto de recursos tecnológicos con dispositivos de alta gama tecnológica, como la monitorización continua de glucosa (MCG) los sistemas híbridos de asa cerrada, o las plumas de insulina inteligentes, pero también la incorporación de profesionales especializados para el control de la diabetes.

La edil ha señalado que los registros regionales sitúan la prevalencia diagnosticada en Cantabria en torno al 8%.

Por lo tanto, ha incidido en que son objetivo de esta asociación y de todas en su conjunto nacional, el diagnóstico precoz, el acceso a la innovación sanitaria, o la accesibilidad en las oportunidades de trabajo, como recientemente se ha producido en el Ayuntamiento, que se ha eliminado la diabetes de las causas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público.

"Es imprescindible concienciar a los ciudadanos de esta pandemia silenciosa que necesita diagnóstico, tratamiento y una serie de cuidados para mantener a raya la glucosa y el riesgo de graves consecuencias", ha subrayado.

Por su parte, Ruiz ha agradecido a la concejala la eliminación de la diabetes de las causas de exclusión médica en las convocatorias públicas y ha asegurado que las personas con diabetes "pueden hacer cualquier cosa y llevar una vida totalmente normal".