Santander celebrará el II Ciclo de Teatro de los centros cívicos con el protagonismo de vecinos, profesores y alumnado

Presentación del II Ciclo de Teatro de los centros cívicos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará desde este viernes 24 y hasta el 19 de junio el II Ciclo de Teatro de los centros cívicos con el protagonismo de vecinos, profesores y alumnado.

Dará comienzo en el centro cívico de Cazoña y se desarrollará en distintos espacios municipales hasta su clausura en el Juan de Santander de Cueto, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta edición, las obras estarán íntegramente creadas y representadas por profesores de los centros junto a sus alumnos, en las que muestran el trabajo desarrollado en los talleres y actividades. Incluirán tanto adaptaciones como propuestas originales.

En nota de prensa, la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado que este ciclo refuerza el papel de los centros cívicos como espacios de "encuentro, convivencia y colaboración entre vecinos".

Además, desde la organización se ha subrayado el carácter participativo de esta iniciativa, que busca implicar a vecinos de todas las edades y fortalecer la vida en los barrios a través de actividades compartidas.

Toda la información está disponible en la web de los centros cívicos www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).

PROGRAMA

El ciclo comenzará este viernes 24, a las 18.30 horas, con la obra 'Las mujeres sabias', en el centro cívico de Cazoña.

La misma pieza se volverá a representar el 22 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en el Juan de la Cosa.

Este mismo centro acogerá el 4 de junio la representación de 'El atraco más desastre' y 'Una aventura prehistórica', a las 18.00 horas; y el 10 de junio, a la misma hora, 'Afrocrein infantil'.

Por último, en el escenario del Juan de Santander también se desarrollarán las obras 'Pan con pan', el 12 de junio a las 19.00 horas, y 'Arte en escena', el 19 de junio, a las 19.00 horas, con la que se clausurará el ciclo.