Santander comienza en Nueva Montaña las obras de mejora de la red de alcantarillado

Archivo - Un día de lluvia en Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado los trabajos de mejora de la red de alcantarillado en Santiago el Mayor, Nueva Montaña, una actuación que durará un mes y tiene el objetivo de mejorar la captación y evacuación de las aguas pluviales y reducir los problemas que se producen en este punto en episodios de lluvias intensas.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que esta intervención supone el inicio de las actuaciones incluidas en un proyecto más amplio por el que también se actuará en el entorno de la Plaza de Italia, Numancia y Jerónimo Sainz de la Maza este octubre.

El conjunto del proyecto supone una inversión de 459.398 euros y será ejecutado por Aqualia con cargo al canon anual para obras comprometido por contrato. El plazo global de ejecución previsto es de seis meses.

En concreto, la actuación que comienza ahora en Santiago el Mayor contempla la ampliación de la red de pluviales, mejorando la captación de las aguas en superficie mediante la instalación de un caz prefabricado de hormigón, que contará con varios sumideros a lo largo de su recorrido.

Asimismo, se instalará una nueva tubería de pluviales de PVC que discurrirá paralela a la actual, de manera que ambas conducciones se mantendrán en funcionamiento y se reforzará así la capacidad de evacuación del agua.

Las obras permitirán incrementar la capacidad de captación y conducción del agua de lluvia en un punto en el que las características del vial hacen especialmente necesario reforzar el drenaje superficial, ha detallado Rojo.

"Con el inicio de estos trabajos damos un nuevo paso en la planificación que estamos desarrollando para mejorar la capacidad de la red de alcantarillado y el drenaje superficial en aquellos puntos de la ciudad en los que se han detectado problemas durante episodios de lluvias intensas", ha señalado.

NUEVAS ACTUACIONES EN OCTUBRE

Por otra parte, a lo largo de octubre, está previsto que comiencen progresivamente el resto de las intervenciones incluidas en el mismo proyecto.

En las calles Numancia y Vargas, los trabajos estarán dirigidos a ampliar la sección hidráulica de las redes de alcantarillado con el objetivo de reducir los desbordamientos que pueden producirse como consecuencia de lluvias intensas.

Mientras, en el entorno de Joaquín Costa y Plaza de Italia, se actuará en distintas áreas para ampliar la red de imbornales y mejorar la captación y el drenaje de las aguas en superficie.

Por último, en Jerónimo Sainz, en la rotonda de Valdecilla Sur, se llevarán a cabo trabajos destinados a mejorar el drenaje de este punto crítico ante episodios de precipitaciones intensas.

"Estamos actuando de forma progresiva sobre distintos puntos en los que los estudios técnicos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad hidráulica o mejorar la recogida de las aguas en superficie", ha afirmado la edil.