Santander conmemora el 133 aniversario de la tragedia del Cabo Machichaco

Conmemoración del 133 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander ha conmemorado este martes el 133 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco, que ha incluido un responso en memoria de los 590 fallecidos, así como una ofrenda floral.

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado en el acto de homenaje, acompañada por la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, la consejera de Cultura, Tamara González, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, y el presidente de la Real Asociación Cabo de Machichaco, Roberto García.

En el acto también han estado presentes miembros de la Corporación santanderina, así como otras autoridades civiles y militares y representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La conmemoración se ha iniciado con un responso y ha continuado con la colocación de una corona de laurel junto al monumento que recuerda a las víctimas.

"Hoy nos reunimos en un acto sencillo pero entrañable, de recuerdo en torno al monumento, que muestra la unión que todos los santanderinos demostraron frente a la desgracia, así como la solidaridad que ahora, en otras circunstancias, vuelve salir a flor de piel", ha manifestado la alcaldesa al término del acto.