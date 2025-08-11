Santander contactará con la empresa dispuesta a rehabilitar los galeones de Vital Alsar, que ve "muy difícil"

Archivo - Imagen de archivo de 2016. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, con el navegante Vital Alsar, fallecido en 2020, junto a los galeones de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

El Ayuntamiento estaría "encantado" si se pudieran arreglar, pero señala: "Haya o no galeones, Santander no olvidará a Vital Alsar"

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander contactará con la empresa que se ha ofrecido a rehabilitar los galeones del navegante local Vital Alsar, ubicados en la Península de la Magdalena, para que puedan examinar su estado y ver si se pueden arreglar.

"Ojalá", ha deseado la alcaldesa, Gema Igual (PP), que, sin embargo, ha puntualizado que, por la información que hasta ahora tiene el Consistorio, es "muy difícil" la reparación.

Cuestionada por este asunto después de que la semana pasada una empresa afirmara que podría realizar esta actuación, la regidora ha explicado que ha realizado gestiones "para intentar localizar al empresario" que así lo aseguró ya que considera que "lo prudente es que primero lo vea y después que luego lo evalúe, porque sin verlo es complicado que puedan decir que ellos lo arreglan".

Si finalmente hay viabilidad para el arreglo, Igual ha explicado que se podría establecer el coste de la actuación "para poder dar el siguiente paso".

"Estamos encantados de que pueda haber soluciones para ese arreglo", ha afirmado la alcaldesa, que, sin embargo, ha señalado que la ciudad no va a "olvidar" a Vital Alsar y su "incuestionable" legado como navegante y luchador por la paz "haya o no" galeones. "Pero es un legado que nos ha dejado y que tenemos que preservar. Ojalá se puedan arreglar", ha añadido.

Grupos de la oposición municipal alertaron la semana pasada del "grave" deterioro en que se encuentran estas embarcaciones e instaron al equipo de Gobierno (PP) a actuar para evitar su desaparición.

Los galeones forman parte del Museo 'El Hombre y la Mar', una exposición al aire al aire libre que reúne diferentes elementos que homenajean las nueve expediciones realizadas entre 1966 y 1992 por Alsar.

Se trata de los tres galeones que Vital Alsar utilizó en sus aventuras oceánicas: el 'Ana de Ayala', el 'Cantabria' y el 'Quintus Amazonas', además de una réplica de la balsa de madera con la que cruzó el Pacífico en 1970, entre otros elementos.

Igual ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación tras asistir al inicio de los trabajos de limpieza de un arroyo situado en los aledaños de la Avenida Vicente Trueba.

RATAS

Allí también ha sido cuestionada por otros asuntos, como la presencia de ratas en Santander y la proliferación de vídeos en redes sociales donde se ve a estos rodedores en diferentes puntos de la ciudad.

"No conozco ninguna ciudad donde no haya ratas pero, efectivamente, cada vez que las hay, porque tiene que haber las mínimas, tenemos que actuar", ha afirmado la alcaldesa, que ha apuntado que la capital cántabra cuenta con un plan de desrratización que el Consistorio tiene contratado con la empresa de limpieza viaria y dispone también de un teléfono de avisos donde notificar la presencia de estos animales.

Además, ha indicado que cuando se detecta falta de salubridad en alguna finca privada, se habla con la propiedad de la misma para actuar de forma coordinada. "De nada sirve, que lo hagamos de puertas para afuera en el terreno público si no se hace de puertas para adentro", ha dicho.

ATASCOS EN LA TURBORROTONDA DE VALDECILLA

Por otra parte, preguntada también por los atascos en la turborrotonda de Valdecilla Sur y si desde el Ayuntamiento se plantea alguna actuación, como la instalación de semáforos en su interior, la alcaldesa ha señalado que la misma está ubicada en una carretera nacional (N-623), no del Consistorio, con lo que compete al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además, ha recordado que esa carretera y la N-611 a su paso por Santander van a ser objeto de arreglo por parte del Ministerio (a mediados de julio el departamento que dirige Óscar Puente anunció la adjudicación de estas obras por 11,42 millones de euros).

Tras preguntarse "dónde no hay coches este año", la alcaldesa ha evidenciado que "estamos en la temporada más alta" del año y que "ahora haya atascos y muchísima gente es lo normal, pero además es bueno porque genera un impacto económico para la ciudad", ha apostillado.

También ha apuntado que dado que los trenes, con las averías, "no dan seguridad" y "cada vez son menos competitivos" para llegar a Santander, y los aviones son "excesivamente caros", "la única opción viable que se deja casi" para acudir a la capital cántabra es el coche.