Santander convoca la II edición del Certamen de Fotografía de Ciriego

Santander convoca la II edición del Certamen de Fotografía de Ciriego
Santander convoca la II edición del Certamen de Fotografía de Ciriego - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 4 octubre 2025 15:14

El certamen se celebrará entre los días 24 y 31 de octubre

SANTANDER, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Cementerio de Ciriego, con el patrocinio del Grupo Cántabro, han presentado la segunda edición del Certamen de Fotografía de Ciriego, una iniciativa que busca invitar a la ciudadanía a mirar este espacio singular con "respeto, memoria y sensibilidad artística".

El certamen se celebrará entre los días 24 y 31 de octubre, en horario de 08.30 a 17.45 horas, y las inscripciones estarán abiertas del 13 al 20 de octubre a través del correo electrónico cjc@cementeriodeciriego.com.

Según establecen las bases del concurso, podrán participar todas las personas mayores de 18 años y residentes en España, quedando excluidos los miembros del jurado, empleados y familiares directos de la entidad organizadora.

La temática girará en torno a Ciriego en todos sus ámbitos: arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo, entre otros.

Cada participante podrá presentar una obra original e inédita, que no podrá ser alterada electrónicamente ni realizada mediante inteligencia artificial. Únicamente se admitirán correcciones mínimas de color y luminosidad.

El plazo de entrega de las fotografías será del 7 al 14 de noviembre en las oficinas del cementerio o a través del correo electrónico citado anteriormente, hasta el día 14, a las 17.30 horas.

El concurso otorgará tres premios principales: primer premio (400 euros), segundo premio (200 euros) y tercer premio (100 euros) y además se seleccionarán doce obras finalistas, que formarán parte de una exposición colectiva organizada por el Cementerio Jardín de Cantabria y recibirán diploma acreditativo.

El jurado estará compuesto por Manuela Alonso Laza, responsable del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Belén de Benito, fotógrafa; Domingo de la Lastra, artista; y María Bolado, directora del Cementerio de Ciriego, que actuará como secretaria.

El fallo se dará a conocer el 24 de noviembre y será difundido tanto a los premiados como a través de la web y los canales de comunicación de Ciriego.

Las personas que deseen ampliar información o consultar las bases pueden hacer en la web https://www.cementeriodeciriego.es/, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Contador