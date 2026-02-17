Santander crea una campaña para fortalecer la conexión de los vecinos con comerciantes y hosteleros de sus barrios - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha creado la campaña 'Maridaje Comercial' para fortalecer la conexión de los vecinos con los comerciantes y hosteleros de sus barrios, de forma que difundirá ocho videos de distintas áreas de la ciudad protagonizados por 16 empresarios con el objetivo de dinamizar la economía local.

Así lo ha presentado este martes la alcaldesa, Gema Igual, en un acto celebrado en la Cocina de la Plaza, situada en el Mercado de la Esperanza, en el que ha detallado que 'Maridaje comercial' busca poner en valor la importancia del comercio de proximidad y la hostelería en el día a día de los barrios.

Los ocho vídeos divulgativos y dinámicos, que se publicarán semanalmente entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, parten de la idea de contar la ciudad a través de las personas que la viven, la trabajan y la hacen funcionar cada día desde sus establecimientos. Las piezas audiovisuales se han elaborado en base a conversaciones espontáneas entre los propios empresarios y con sus vecinos.

Estos representantes de cada zona, que viven y trabajan diariamente en las calles, explicarán el significado social y empresarial de sus negocios, al aportar el punto de vista de quien conoce cada detalle de su entorno.

Las ocho zonas que forman parte de 'Maridaje Comercial' representan al entorno del Ayuntamiento; Puertochico; la Alameda-Valdecilla; Alisal-Cazoña-Albericia; Sardinero; Monte-Cueto-Valdenoja; Los Castros-Paseo de Altamira; y Castilla-Hermida.

PROTAGONISTAS

Los protagonistas del Ayuntamiento serán Vicente Trueba (YVT Moda) y Nacho Laherrán (Cadelo); de Puertochico Paula Martínez (La Folie) y Arlette Herreros (Labena Bar); de Alameda Miguel Sáinz de la Maza (Aromática) y Jesús Bedoya (Picos de Europa); de Castilla-Hermida Yolanda Celis (Yolanda Celis Regalos) y Fernando Pérez (Machinero); de Alisal-Cazoña-Albericia Pedro Estrada (Obsessión) y Óscar Sobremazas (Remigio Sport Tavern); del Sardinero María Ruiz (El Perro de San Roque) y Miguel Solis (Las Cántabras); de Monte-Cueto-Valdenoja Rocío Gutiérrez (Igos) y Javier Ruiz (Passarola); y de Los Castros-Paseo de Altamira Enrique Fajardo (Dos Ruedas) y Ricardo Guzmán (Gambrinus).

CONTENIDOS

Cada capítulo tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos para profundizar en los contenidos con un tono ágil y accesible. Junto a los capítulos, se ha producido un resumen de tres minutos que ofrece una visión global del proyecto y que será clave en la difusión en redes sociales.

Los contenidos se distribuirán a través de los canales digitales municipales de comercio, así como en los espacios digitales de El Diario Montañés, medio colaborador de esta iniciativa.

Además, se reforzará la difusión en formato impreso, con la publicación de una página a color por cada zona, que incluirá un código QR para acceder directamente al contenido audiovisual.

De este modo, se combina la presencia en entornos digitales con soportes tradicionales, ampliando el alcance de la campaña y adaptándose a distintos perfiles de público.

Así, dará continuidad a las propuestas comerciales 'Damos la cara' y 'Cara a Cara'.

"Es una campaña perfecta para conocer la vida de la ciudad a través de los comerciantes y hosteleros de cada barrio", ha dicho Igual.

Acompañada por el concejal de Comercio, Alvaro Lavín, y los representantes de cada zona, Igual ha señalado el enfoque es "auténtico y personal" de la campaña, que busca ofrecer "una visión cercana y real del día a día de la ciudad".

"Con 'Maridaje Comercial', el Ayuntamiento de Santander reafirma su compromiso con una ciudad que cuida su comercio local, que reconoce el valor de sus barrios y que apuesta por un desarrollo económico equilibrado, cercano a las personas y arraigado en el territorio", ha destacado.