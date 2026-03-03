Santander decretará dos días de luto oficial por El Bocal y Cantabria se suma

Equipos de rescate y policia local trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). T - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander decretará dos días de luto oficial por el trágico accidente ocurrido esta tarde en la zona de la playa de El Bocal, donde cinco personas han fallecido, una permanece desaparecida y otra ha sido rescatada con vida.

Tras las consultas realizadas esta jornada con los portavoces de todos los grupos municipales, la alcaldesa, Gema Igual, firmará el miércoles, a primera hora, el decreto que declara el luto, al que se suma el Gobierno de Cantabria.

En consecuencia, quedan anulados los actos previstos en la agenda oficial de Ejecutivo regional para este miércoles, 4 de marzo, jornada desde la que las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta, en señal de duelo y respeto por las víctimas.

Asimismo, quedan suspendidos todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto, ha informado el Consistorio en un comunicado.

PROFUNDO DOLOR

La alcaldesa, Gema Igual, ha expresado su "profundo dolor" y el de toda la ciudad por "una gran desgracia, un accidente dramático" y ha trasladado, en nombre de la Corporación municipal y de los santanderinos, sus más sentidas condolencias y todo su apoyo a las familias y allegados de las víctimas.

Se trata de un grupo de siete personas -seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras y un monitor- que hacían una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía. Cuando pasaban por una pasarela de madera que une dos acantilados, la estructura de madera ha vencido y han caído al mar.

La regidora, que se encuentra en el lugar del accidente, ha reiterado su agradecimiento a todas las personas que participan en el operativo de rescate, al que se han sumado los Bomberos municipales y la Policía Local, y ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene activados los recursos municipales necesarios en el centro cultural Fernando Ateca, habilitado para como punto de información y atención.