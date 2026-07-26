Archivo - Santander destina 201.000 euros a once proyectos de cooperación al desarrollo.-ARCHIVO - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la resolución de la convocatoria de ayudas a programas en países en vías de desarrollo que destinará un total de 201.000 euros a financiar once proyectos de cooperación.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal del área, Mateo Echevarría, quien ha destacado "la importante labor" que llevan a cabo muchas ONGD del municipio, que, a su juicio, juegan "un papel clave para el desarrollo comunitario de muchas poblaciones vulnerables de todo el mundo".

Con estas subvenciones, el Consistorio apoya el trabajo que desarrollan estas organizaciones, dando prioridad a los proyectos relacionados con la cobertura de necesidades básicas, infraestructuras, educación, asistencia para el desarrollo comunitario, fomento del voluntariado y la promoción de la economía local.

El Ayuntamiento sufraga hasta un 80 por ciento del coste del proyecto, mientras que el resto puede ser financiado por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas.

PROYECTOS FINANCIADOS

Dentro de los proyectos financiados, AMYCOS recibirá 20.100 euros para garantizar el acceso al agua potable, promover la igualdad de género y fortalecer la soberanía alimentaria con enfoque de adaptación al cambio climático en las comunidades de Mollecancha y Rodeo Pampa, municipio de Torotoro, Potosí, en Bolivia.

Por su parte, Ingeniería Sin Fronteras recibirá 20.000 euros para el acceso al saneamiento básico e higiene en las comunidades del Comité de Agua Potable Mama Huasi Alto y Pujro Pujro del municipio de Pocona- Bolivia.

Se destinarán otros 20.000 euros a Manos Unidas para el fortalecimiento de comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitanía en la transición ecológica justa con gobernanza ambiental, equidad de género y resiliencia en Bolivia; así como otros 20.000 euros a MPDL Movimiento por la Paz, el desarme y la libertad con el fin de promover la autonomía socioeconómica de mujeres de siete localidades de Alhucemas y su entorno periurbano en Marruecos.

Asamblea de Cooperación por la Paz ACPP recibirá 20.099 euros para promover el acceso integral al derecho fundamental a la restitución de tierras, desde un enfoque étnico y diferencial, de las víctimas del conflicto armado colombiano en el Departamento de Antioquia (Colombia).

Otras de las ONG beneficiadas serán AIDA Ayuda Intercambio y Desarrollo para la puesta en marcha de una unidad avícola gestionada por personas con diversidad funcional en Ouonck, en Senegal (20.000 euros); Medicus Mundi para la atención sanitaria a 30 mujeres embarazadas en el área de Koulikoro, Malí (20.098 euros); y Brigadas Internacionales de Paz PBI con el fin de defender derechos, la vida y el territorio en México (20.070 euros).

Finalmente, las ONGs que recibirán ayudas municipales serán: ADEC Ayuda Despegar Cantabria para el proyecto 'Seguir sembrando futuro. Huerto comunitario y educativo en la Casa de la Oportunidad-Melong II', en Camerún (14.755 euros); Acción sin Fronteras para el fortalecimiento de capacidades agrícolas de mujeres indígenas mayas de San Cristóbal Verapaz, en Guatemala (20.100 euros); y para Solidaridad para el Desarrollo y la Paz para garantizar la atención sanitaria en comunidades del distrito de Chivirico, Guamá, Santiago de Cuba (5.775 euros).