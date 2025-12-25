Santander destina 50.000 euros a 14 programas para el fomento de la igualdad de género

Archivo - Varias mujeres participan en una concentración feminista convocada por la Comisión 8M en la Plaza del Ayuntamiento, en Santander, Cantabria (España) a 8 de marzo de 2021. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha resuelto la convocatoria de subvenciones para financiar programas en materia de igualdad de oportunidades correspondientes a este año, con una dotación total de 50.000 euros, que se destinarán a 14 proyectos desarrollados por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

Esta convocatoria está dirigida a entidades que desarrollan iniciativas encaminadas a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a la prevención de la violencia de género, el empoderamiento femenino y la atención a colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

"Desde el área de Igualdad queremos dar la oportunidad a las asociaciones y fundaciones de presentar programas de gran impacto local. Somos conscientes de que, en muchos casos, son estas organizaciones las que mejor conocen las necesidades de su entorno más cercano", ha subrayado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, en un comunicado.

Entre los proyectos subvencionados este 2025 se incluyen programas de prevención de la violencia de género, inserción socio-laboral, coeducación, empoderamiento de mujeres en distintas etapas vitales, así como actuaciones dirigidas a mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres gitanas o familias monoparentales.

En concreto, las ayudas beneficiarán a la Asociación Consuelo Bergés, para el programa 'Quédate, prevención del suicidio en mujeres víctimas de violencia de género'; Asociación Ciudadana Cantabria Antisida (ACCAS), para el proyecto 'Información, atención y asesoramiento sociosanitario para mujeres con problemas sociales'; Cáritas Diocesana de Santander, para el Centro de la Mujer La Anjana; Asociación de Personas Sordas de Santander y Cantabria (ASSC), para el proyecto 'Empoderamiento y prevención del aislamiento y la exclusión social de las mujeres sordas'; y CCOO Unión Regional de Cantabria, para el programa de intervención sindical ante la violencia de género y la violencia sexual.

Igualmente, las ayudas municipales apoyarán la labor de UNATE, para el proyecto 'Tú puedes acabar con la violencia de género'; Contigo Creando, para 'Actuaciones de empoderamiento de la mujer gitana, ejes de cambio hacia su plena igualdad'; Cantabria Acoge, para el programa 'Libres y diversas'; el AMPA del CEIP José Arce Bodega, para el programa 'El tiempo es de todos: ampliación y sensibilización para una conciliación responsable'; Asociación Ser Joven, para la sexta edición del curso de formación en igualdad de género y coeducación; y Asociación Unidas Creando Materia, para 'Mujeres en plenitud: bienestar integral en la madurez'.

Además, se han concedido subvenciones al Banco de Alimentos Infantiles, para el proyecto 'Programa de inserción socio-laboral dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social'; APTACAN, para el programa 'Apoyo integral a familias monoparentales con menores con TEA en Cantabria'; y Asociación Mujer y Talento (STEAM Cantabria).