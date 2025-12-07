Santander destinará en 2026 más de 400.000 euros a Cooperación para favorecer la convivencia entre culturas

Archivo - Programa 'Tía Meli'.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 7 Dic.

El Ayuntamiento de Santander destinará el próximo año un total de 417.304 euros a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo con el objetivo de favorecer la convivencia entre culturas.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal del área, Mateo Echevarría, quien ha definido las cuentas de su departamento como "inclusivas, solidarias y responsables".

Con ellas, se financiarán programas que fomenten el encuentro entre personas y la convivencia entre culturas. "Se trata de un presupuesto hecho para las personas, ya que no son solo cifras, son resultados de impacto directo en la vida de cada individuo, un compromiso con cada persona que ha decidido vivir en nuestra ciudad", ha destacado.

De este modo, se destinarán 184.334 euros a programas de inmigración y habrá más cursos de español para las personas que deciden vivir en Santander procedentes de otros países y que no conocen el idioma. Formación de la que se han beneficiado las personas procedentes de Marruecos, Moldavia, Ucrania y Rusia, entre otros.

"Es una forma de romper la barrera lingüística que provoca incomunicación en las personas en el centro de salud, en el mercado o poder incorporarse al mundo laboral", ha indicado el edil.

Otro de los grandes programas es 'Tía Meli', del que se han beneficiado desde su creación más de 10.000 estudiantes y que seguirá en 2026. Asimismo, se llevará a cabo la segunda edición del concurso infantil 'A través de los ojos de un niño todos somos iguales', que el año pasado recibió 260 dibujos de los participantes de Primaria y 103 relatos de los participantes de Secundaria.

Y habrá un curso preparatorio de pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales, que desde su implantación ha tenido "buena acogida y mucha demanda", para quienes quieran prepararse para la prueba de conocimiento y obtenciones de la nacionalidad española.

Echevarría ha subrayado que se seguirá manteniendo el compromiso de estrechar lazos con consulados y embajadas, fomentando dar a conocer la cultura, la gastronomía y artesanía de otros países para "mostrar las fortalezas que tiene Santander para poder vivir, invertir y visitar".

SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO

Por otra parte, se ha habilitado una partida de 201.000 euros para proyectos de solidaridad con el tercer mundo, de forma que diferentes entidades con sede en Santander podrán presentar sus proyectos para programas de cooperación en países del tercer mundo, mejorando así la calidad de vida de personas de otros países y ayudándoles a evitar desplazamientos por cuestiones sanitarias, higiénicas o por malas infraestructuras.

En 2026 se mantendrá la partida de 9.970 euros para Cantabria Acoge, a través de un convenio con esta entidad para asesorar y orientar jurídicamente a las personas migrantes que tienen dudas sobre cómo realizar trámites o dónde dirigirse para diferentes cuestiones administrativas.

Otra de las grandes líneas es la aportación de 12.000 euros para 'Vacaciones en paz', programa que se realiza a nivel nacional en el que niños procedentes de los campamentos de Tinduf están aproximadamente dos meses en diferentes ciudades alejados del calor, y recibiendo por parte de las familias de acogida alimentación, visitas culturales, excursiones, participar en campus o actividades deportivas además de recibir tratamiento o cobertura sanitaria.

Este año se han recibido en Santander a 72 niños de los cuales 17 tenían alguna discapacidad.

Por último, el edil ha asegurado que se mantendrán los 10.000 euros para ayudas de emergencia en el tercer mundo, una partida solidaria que se canaliza a través de ONGs con sede social en Santander y que soliciten este fondo.