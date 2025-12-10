Santander destinará 83,6 millones en 2025 a Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y las VPOs de El Alisal

Archivo - El concejal de Fomento y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander, Agustín Navarro. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará 59,9 millones de euros en 2026 para inversión productiva, mejora de la trama urbana y movilidad sostenible e implantación de dotaciones y equipamientos, a los que hay que añadir 23,8 millones de euros para la construcción de 281 nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) frente al Carrefour de El Alisal.

De esta forma, la Concejalía Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda -de la que depende la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander- controlará un total de 83,6 millones de euros.

Así lo ha presentado este miércoles el concejal del ramo, Agustín Navarro, quien ha detallado que el próximo ejercicio, entre otros proyectos, el Consistorio adquirirá siete nuevos autobuses híbridos, modificará el proyecto de Gamazo y, "si da tiempo", iniciará las obras del aparcamiento disuasorio de La Marga, donde la Autoridad Portuaria de Santander ha dispuesto un espacio de 8.000 metros cuadrados.

En concreto, la inversión de la SVS aumentará en un 66,43 por ciento, ya que pasa de 14,3 millones en 2025 a los 28,3 de 2026.

Además, el área de Fomento recibirá otros 28,3 millones; Urbanismo, 1,7 ; y 29,6, el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS), que acapara la mayor patida de Movilidad Sostenible. También se dedicarán 0,4 millones para concluir los proyectos comprometidos en el marco de Plan de Recuperación, Tansformación y Resiliencia (PRTR).

En detalle, Fomento contará con un 16,24% más que en 2025 -contó con 23,7 millones-; Urbanismo dispondrá de un 64,7% menos -tenía 2,8 millones-; y el TUS recibirá un 0,36% más, respecto a los 29,4 millones de 2025.

A estas cifras, en las próximas semanas se sumarán los remanentes de las diferentes obras que no han concluido y que estaban asignadas en presupuestos del 2025.

ACTUACIONES CONCRETAS

Según ha indicado Navarro, "uno de los pilares" de esta área es la mejora de los barrios y calles, con siete millones de euros -tres más que en 2025- para obras de urbanización en diferentes zonas y, por valor de 400.000 euros, la continuidad de los planes de mejora de viales en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo.

En este sentido, ha anunciado que la mejora de la intersección de la calle Rucandial acabará "próximamente", así como el bosque urbano de la avenida Doctor Diego Madrazo.

Asimismo, acometerá proyectos de itinerarios verticales, infraestructuras ciclables y calmado de tráfico. Esta última actuación tendrá lugar en el paseo de Altamira (antiguo General Dávila).

También se mejorará el itinerario vertical que une Valdecilla con Cardenal Herrera Oria, junto a la Residencia Cantabria, que es el 19º de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento está realizando los estudios alternativos o redactando los proyectos de las escaleras mecánicas de Menéndez Pelayo hasta el Paseo Altamira; desde el Grupo Benidorm hacia Los Castros; desde Fernando de los Ríos hasta Altamira; y otro a la altura del Colegio Santa María Micaela.

Navarro ha avanzado que se construirá un carril bici entre Cuatro Caminos y el Paseo de Altamira, en la subida hacia los juzgados.

Además, ha anunciado que "la semana que viene" se adjudicará el proyecto constructivo del carril ciclable que unirá el número 112 de la avenida de Los Castros con la calle Alcalde Vega Lamera.

El Ayuntamiento continuará con la renovación y acondicionamiento de los Jardines de Piquío, que acumula retrasos y se abrirá finalmente en marzo, antes del inicio de la Semana Santa; seguirá las obras de subida al Faro del Cabo Mayor, entrada a la Península de La Magdalena y el acondicionamiento y pavimentación de los muelles de Gamazo hasta Los Peligros, el cual requerirá un modificado para adaptar su actuación a la del Ministerio.

A estas obras se unirán el inicio de la construcción del aparcamiento de Mataleñas, la pavimentación de la zona Este del Sardinero -se adjudicará "la semana que viene-, la renovación integral de La Colonia del Mar, la adecuación de Pronillo y la urbanización de las calles Duque de Ahumada, Calzadas Altas y Concepción Arenal. Más allá, el Consistorio realizará urbanizará la calle Virgen de la Paloma.

En cuanto a la reordenación ferroviaria de la ciudad, en 2026 el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria no contemplan partidas porque las actuaciones previstas son de carácter ferroviario y competen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Será a partir del año 2027 cuando Santander tenga que aportar la parte que le corresponde, que asciende a un 20% de las actuaciones que no son ferroviarias, lo que supondría una inversión de 24,3 millones de euros, según las previsiones de ADIF.

En el apartado de dotaciones, el proyecto "estrella" es el Museo de Arte Reina Sofía Archivo Lafuente, que concluirá en 2026 y cuenta con una partida de 5,9 millones de euros, de los que el Gobierno regional aporta un 33% y el resto el Ayuntamiento.

Sobre el futuro Centro Cívico de Nueva Montaña, el Consistorio está terminando el pliego de licitación.

En cuanto a la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo, el Ayuntamiento se ha marcado un plazo de seis meses tener redactado el proyecto que debe presentar al Ministerio de Agenda Urbana y Vivenda. Además, contempla una partida para un nuevo archivo municipal.

El Ayuntamiento también prevé rehabilitar equipamientos municipales, como Escenario Santander y la cafetería de Las Llamas, así como espacios de usos portuarios. Por ejemplo, el acondicionamiento del malecón de la Dársena de Molnedo, la urbanización en la calle Marqués de la Ensenada, la obra de la plaza y paseo de Alberto Pico y la rehabilitación de la duna de Zaera.

MOVILIDAD

En el área de Movilidad Sostenible, contempla los 60.000 euros anuales para el mantenimiento de los aparcamientos, 640.000 para el sistema de alquiler de bicicletas, 861.400 para el mantenimiento de las escaleras mecánicas y 477.000 para renovar la parte mecánica de las escaleras del Grupo Alceda, que son las primeras en renovar. También continúan las ayudas al sector del taxi para la renovación de vehículos sostenibles por 150.000 euros.

Respecto al servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS), mantendrá congeladas todas las tarifas y bonificaciones existentes de las que se benefician 30.000 vecinos, así como la gratuidad del servicio para los niños hasta que cumplan los 8 años.

Sobre la digitalización del TUS, contempla la renovación del sistema para recargar las tarjetas, la planificación de rutas y acceso a web, información de objetos perdidos y la mejora de la web y el app oficial.

Sobre los descuentos, el concejal no sabe si el Gobierno central, con cofinanciación del Ayuntamiento, va a mantenerlos el año que viene, ya que "normalmente" aprueba el decreto "el 29 o 30 de diciembre", ha dicho.

Asimismo, Santander está instalando las 45 marquesinas que compró y ha sustituido las pantallas por otras de mayor definición.

Los 1,7 millones de Urbanismo cuentan con dotaciones para gestión, obtención de suelo, patrimonio municipal y expropiaciones.

Además, adjudicará antes del final de año la asistencia técnica para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

En Vivienda, mantendrá las ayudas a rehabilitación de fachadas y a instalación de ascensores, con 900.000 euros, como en 2025.

En esta línea, está trabajando en la obtención y conversión de suelos municipales para albergar nuevas viviendas que se desarrollen a través de la SVS cuando finalicen las de El Alisal, en 2027, según ha explicado Navarro.

Sobre la cesión de La Remonta, el Ayuntamiento ya le ha enviado una carta al Ministerio de Defensa para solicitar el inicio del expediente de mutación demanial, como aprobó el Pleno.