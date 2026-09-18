Santander, donde más ha llovido de España en el inicio de este viernes

Archivo - Lluvia en Santander - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander es la localidad de España donde más ha llovido al inicio de este viernes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en la capital cántabra se han acumulado 12,2 litros por metro cuadrado hasta las 8.30 horas.

También se han registrado precipitaciones, aunque no reseñables, en Santillana del Mar, con 0,8 litros por metro cuadrado; Sierrapando (Torrelavega), con 0,4 litros; Castro Urdiales, con 0,2 y San Vicente de la Barquera, con 0,1 litros por metro cuadrado.

La temperatura máxima, con datos actualizados hasta las 8.42 horas, se ha producido en Castro Urdiales, con 18,4 grados esta madrugada, y la mínima en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, con 4,2 grados, también de madrugada.