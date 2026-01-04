Santander ejecuta el 93% del Plan de Formación para el Empleo con programas que movilizan 4,9 millones

La concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha ejecutado el 93,4 por ciento del Plan de Formación para el Empleo 2024-2026, con la activación de nueve programas que han movilizado una inversión de 4,9 millones de euros y han beneficiado a cerca de 1.900 personas.

En nota de prensa, la concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas dentro de este programa, que promueve el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Cantabria con el fin de "facilitar la inserción laboral de los ciudadanos con una formación que responde a los perfiles profesionales que demandan las empresas".

Así, ha mostrado su "satisfacción por los objetivos cumplidos" en el desarrollo de la iniciativa, ya que han concluido o están en marcha nueve de los once programas diseñados, al tiempo que está garantizada la formación planificada para el primer semestre de 2026.

Del mismo modo, ha avanzado que, a principios de año, se incidirá en las dos únicas líneas pendientes: 'Empleo Juvenil FSE+' con 10 cursos sobre competencias digitales para jóvenes menores de 23 años e inscritos en garantía juvenil impartidos por mentores especialistas de la EOI, y 'Form@te Santander', diseñada como una formación abierta y online en competencias digitales para la población en general.

"El grado de ejecución técnica real del plan se sitúa en un nivel óptimo, ya que estamos hablando de cerca de 1.900 ciudadanos que se están beneficiando actualmente de las políticas activas de empleo municipales", ha valorado la edil.

En el análisis de las intervenciones llevadas a cabo dentro de este plan bianual, que moviliza una inversión global de 5,2 millones, ha detallado que, a lo largo de 2025, se han ejecutado de forma completa el Taller de Empleo 'Santander Avanza 2023', la Escuela de Talento Joven 'Santander construye 2023' y los programas de 'Competencias Digitales', 'Ascender' y 'FP Básica'.

Entre los proyectos ya iniciados que tendrán continuidad en 2026, ha citado la Escuela de Talento Joven de 'Servicios a la comunidad 2023'; la tercera fase del programa de 'Corporaciones Locales'; el programa 'Jóvenes con Talento' para la adquisición de competencias profesionales con experiencia laboral en el ámbito municipal y la 'FP en el Ámbito Laboral' en las modalidades de actividades de medio ambiente y atención sociosanitaria a personas dependiente a domicilio e instituciones sociales.

Por último, también ha hecho referencia a actuaciones de reciente activación, como el programa experiencial 'Santander I', que comenzó el pasado 1 de diciembre y que ya está en marcha con el 100% de las plazas ocupadas y la actividad iniciada.

Gómez Barreda ha resaltado que el Plan de Formación para el Empleo es la segunda estrategia "clave" en las políticas de empleo del Ayuntamiento de Santander, ya que facilita "diseñar y desarrollar actuaciones eficaces para que los participantes dispongan de herramientas y formación que les permitan conseguir un puesto de trabajo".

También ha recalcado que todos los programas contienen formación en capacidades tecnológicas y competencias transversales, "imprescindibles para entrar en el mercado laboral actual", ha concluido.