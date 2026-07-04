Santander ha ejecutado el 81% de los objetivos del IV Plan de Igualdad 2024-28

Archivo - La concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad de Santander, Zulema Gancedo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha ejecutado el 81% de los objetivos específicos del IV Plan de Igualdad 2024-28, que busca consolidar los recursos y servicios, mejorar la implicación y coordinación de toda la Corporación e incidir en la eliminación de estereotipos de género mediante campañas de sensibilización innovadoras.

Así lo ha dado a conocer en una nota de prensa la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha destacado el "marcado enfoque integrador, transversal, de carácter preventivo y participativo" del Plan.

Desde 2024 ha desarrollado talleres de educación afectivo sexual en centros de educación Primaria y Secundaria, a través del convenio con CAVAS; programas de profundización en corresponsabilidad y conciliación; campañas como 'El termómetro de la violencia', 'Igualdad sin peros', 'Día de las personas enamoradas', 'Tu madre ha sufrido violencia machista' o la de este verano 'Que el machismo no te haga bailar'.

También, este año se ha celebrado el programa de prevención de consumo de pornografía en adolescentes con la ponencia de Alejandro Villena, psicólogo, sexólogo clínico y director clínico y de investigación en la asociación Dale una vuelta, un proyecto social y de ayuda para afrontar la adicción a la pornografía.

Otras de las propuestas son cursos como el de formación en igualdad de género y coeducación, el programa educar para prevenir y actuaciones de empoderamiento de la mujer gitana con la Asociación Contigo Creando o Mujeres Gitanas Progresistas.