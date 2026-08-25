Santander eleva un 12% el gasto por habitante y un 13% la inversión, mientras reduce la deuda "a mínimos históricos"

Reunión de la Comisión Especial de Cuentas de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha cerrado el ejercicio de 2025 en el que ha elevado un 12 por ciento el gasto por habitante, hasta los 1.312 euros, y ha incrementado un 13% la inversión per cápita, hasta los 161 euros.

Además, ha reducido un 52% la deuda municipal hasta situarse "en mínimos históricos" y ha mantenido una fiscalidad "contenida".

Así lo ha destacado en nota de prensa la alcaldesa, Gema Igual (PP), tras la reunión de la Comisión Especial de Cuentas, en la que la Cuenta General del pasado año ha sido dictaminada favorablemente.

A su juicio, los resultados reflejan una gestión que "ha permitido reforzar los servicios, la capacidad inversora del Ayuntamiento y, paralelamente, continuar saneando las cuentas municipales".

"Los datos muestran que Santander está destinando más recursos a cada ciudadano, está invirtiendo más en la transformación y mejora de la ciudad y, a la vez, tiene menos deuda. Estamos haciendo más con unas cuentas saneadas, manteniendo las principales figuras tributarias estables dentro del marco normativo vigente", ha afirmado la regidora.

Según ha resaltado el Consistorio, uno de los indicadores que "mejor" refleja esta evolución es el gasto realizado por habitante, que ha pasado de 1.176 euros en 2022 a 1.252 euros en 2024 y 1.312 euros en 2025.

En conjunto, representa un crecimiento del 12% durante la legislatura. La inversión por habitante ha seguido igualmente una trayectoria ascendente: desde los 143 euros de 2022 hasta los 149 de 2024 y los 161 euros alcanzados en 2025, lo que equivale a un incremento del 13%.

Igual ha puesto en valor esta evolución porque evidencia, según ha explicado, "la capacidad del Ayuntamiento para convertir la estabilidad presupuestaria en mejores servicios, más actuaciones y más inversión para Santander".

"Gestionar bien las cuentas tiene un objetivo muy concreto: que los recursos reviertan en los vecinos y contribuyan a que la ciudad siga avanzando", ha añadido.

DEUDA EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

Por otra parte, la deuda viva ha descendido un 52% durante la legislatura, al pasar de 52 millones de euros a 25, una disminución equivalente a 161 euros por habitante.

Actualmente, el nivel de endeudamiento representa "únicamente" el 11% de los ingresos corrientes, "muy por debajo" de los límites establecidos por la normativa, ha subrayado el Consistorio.

Al respecto, la alcaldesa ha remarcado que Santander tiene hoy "la deuda más baja de la legislatura y una de las situaciones financieras más saneadas de los últimos años", y ha valorado que se ha reducido el endeudamiento "a menos de la mitad" mientras se aumentaba "los recursos destinados a los servicios públicos y a las inversiones".

En este sentido, el Ayuntamiento ha afirmado que la evolución de los principales indicadores presupuestarios "confirma" esa mayor capacidad de actuación municipal.

Y es que, ha explicado, el presupuesto ha aumentado un 13% durante la legislatura, desde los 234 millones hasta superar los 265 millones de euros; cuando en el mismo periodo, el gasto destinado a la prestación y mantenimiento de los servicios públicos ha crecido un 11% y las inversiones han aumentado un 29%.

SIN INCREMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL

Además, Igual ha incidido en que estos resultados se han alcanzado manteniendo una política fiscal con tipos impositivos en niveles "estables".

Ha detallado que el Ayuntamiento conserva, entre otras medidas, el tipo impositivo del IBI en el mínimo legal permitido, aplica distintas bonificaciones fiscales y mantiene congelados precios públicos correspondientes a ámbitos como las instalaciones deportivas, el Conservatorio o las actividades culturales y de ocio. A ello se suman servicios como la teleasistencia gratuita y los descuentos en el transporte público.

"Nuestro compromiso es gestionar los recursos públicos con responsabilidad y estar al lado de las familias, los autónomos y las empresas. Por eso hemos buscado el equilibrio entre unas cuentas saneadas, una fiscalidad estable y una mayor capacidad para prestar servicios e invertir en la ciudad", ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, ha resaltado que las cuentas municipales reflejan una posición de "solvencia y equilibrio" financiero, con liquidez inmediata, ahorro neto, superávit y remanentes de tesorería positivos.

Estos indicadores, ha comentado, permiten al Ayuntamiento atender sus obligaciones "con garantías, continuar reduciendo deuda y disponer de capacidad para financiar inversiones y reforzar los servicios públicos".

También se ha mejorado el periodo medio de pago a proveedores, de forma que los pagos se realizan nueve días más rápido.

42 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS Y 184 CONTRATOS

En cuanto a la captación y gestión de fondos europeos --otro de los elementos "destacados" del ejercicio--, el Ayuntamiento ha gestionado un total de 42 millones de euros a través de 38 proyectos y 115 actuaciones, y ha alcanzado una tasa de éxito del 65% sobre los fondos solicitados.

"Son recursos que refuerzan nuestra capacidad de inversión y están permitiendo desarrollar actuaciones estratégicas para la transformación urbana y la mejora de los servicios municipales", ha explicado la alcaldesa.

Y en lo que tiene que ver con la contratación pública, durante 2025 se han tramitado 184 contratos de obras, servicios y suministros, de los cuales 59 son contratos mayores y 125 menores, con lo que se mantienen los mecanismos de "transparencia, control y mejora continua" en la gestión administrativa.

Igual ha concluido que la Cuenta General de 2025 "refleja un Ayuntamiento solvente, con capacidad para responder a las necesidades de la ciudad y preparado para seguir abordando nuevos proyectos".

"Reducir la deuda, mantener una fiscalidad estable y, al mismo tiempo, elevar el gasto y la inversión por habitante es la mejor muestra de que unas cuentas saneadas son una herramienta para seguir mejorando Santander y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos", ha sostenido.

TRAMITACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

Tras el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General se someterá a información pública. Una vez concluido este periodo y examinadas las posibles alegaciones, si las hubiera, se elevará al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.

Completada la tramitación en los órganos municipales, la Cuenta General será remitida al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legal establecido, ha detallado el Ayuntamiento.