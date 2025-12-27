Archivo - Santander eleva a un total de 320.000 euros las becas de guardería repartidas en 2025 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido un total 339 becas de guardería municipales a lo largo del ejercicio 2025, mediante las que ha sumado cerca de 320.000 euros a apoyar a las familias y favorecer la conciliación. El Consistorio ha alcanzado esta cifra tras la aprobación durante la Junta de Gobierno Local de esta semana de la concesión de la sexta remesa de becas, que incluye 29 ayudas por 12.412 euros.

La convocatoria para 2025 partía de una dotación inicial de 250.000 euros, una cantidad que ha sido ampliada para dar respuesta al elevado número de solicitudes y garantizar la atención a las familias que cumplen los requisitos establecidos, según ha informado el Ayuntamiento.

Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y formativa, así como asegurar una atención adecuada a los menores en guarderías y escuelas infantiles de la ciudad durante la jornada de trabajo o de formación de sus progenitores.

En este ejercicio, el importe de la beca completa asciende a 308 euros mensuales en el caso de contar con servicio de comedor, y a 257 euros al mes cuando no se incluye dicho servicio. La cuantía media de las ayudas concedidas se sitúa en 195 euros mensuales.

La concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, ha señalado que, en el caso de las familias numerosas, las familias monoparentales y las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria, la beca cubre el 100% de la cuantía, como medida de apoyo específico a estos colectivos.

Las becas de guardería municipales pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre, tanto a través del teléfono 942 200 833 como del correo electrónico centrodeigualdad@santander.es, así como en los Servicios Sociales y en las unidades de trabajo social.

Las ayudas se conceden por un periodo variable en función de la situación laboral y/o formativa de las personas solicitantes y pueden ser objeto de renovación.

Los centros adheridos al programa municipal de becas de guardería son Bellavista, Charco, Colorín Colorado, María Reina Inmaculada, Parayas Candina, Haypo, Chiquitín PCTCAN, La Anunciación, La Encina, Madre Mercedes, Niño Jesús, Piccola, Marqués de Valterra, Seryo, San José, Esclavas SCJ, Chiquitín Valdenoja, Ciempiés, Castroverde y Calasanz.